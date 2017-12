Um ihr schon jetzt groß gefeiertes, neues Album „The Dusk In Us“ (03.11.; Epitaph Records) noch weiter unter die Leute zu bringen, haben CONVERGE für April 2018 eine kleine Europatour angekündigt, im Zuge der sie zehn Konzerte in fünf Ländern geben werden.

Neben dem Roadburn Festival in Tilburg (NL), wo sie gleich an zwei Tagen auf der Bühne stehen und am 19. „The Dusk In Us“ und am 20. „You Fail Me“ in Gänze spielen werden, hat die Metalcore-Band auch einige Clubshows bestätigt. Als Supports wurden Crowbar, Thou und Grave Pleasures angekündigt.

Für den deutschsprachigen Raum wurde die Kombination fünfmal bestätigt:

22.04.2018: Karsruhe – Dudefest

23.04.2018: Lausanne (CH) – Les Docks

27.04.2018: Köln – Essigfabrik

28.04.2018: Leipzig – Conne Island

29.04.2018: Berlin – SO36

