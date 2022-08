COR: teilen Titeltrack ihres neuen Albums „Gott Der Möglichkeiten“

Gott Der Möglichkeiten ist neben des kürzlich erschienen Entscheidung die bereits zweite Single aus dem kommenden Album Gott Der Möglichkeiten, welches am 26.08. auf Rügencore Records erscheint.

Die Band über den Song:

„Die Welt der Möglichkeiten ist für viele in unserer Gesellschaft unendlich. Daraus erwächst eine Verantwortung, gewissenhaft mit diesen Möglichkeiten umzugehen und möglichst vielen Mitmenschen die Tür zu diesem Schatz zu öffnen.“

Dieser Track gehört zum neuen COR Album. Und zum 20. Jubiläum hat sich die Band ein Hörbuch der besonderen Art aus gesprochenen Worten und Musik, als Geschenk gemacht. In einer Session im Herbst 2020 auf dem Völschow Berg entstand – Gott Der Möglichkeiten.

Live:

02.09.2022 Save The Scene Festival Vol. 10 – Dessau

03.09.2022 Leisnig – Back To The Roots Leisnig

10.9.2022 South Of Mainstream Festival Zukunft Am Ostkreuz Berlin

17.09.2022 Fette Ente Im Krokoteich – Bergen/ Rügen

23.09.2022 Dresden – Chemiefabrik

24.09.2022 Leipzig UT Connewitz

07.10.2022 Ilmenau 8.10 Oberhausen – Druckluft

09.10.2022 Darmstadt – Oettingervilla

11.10.2022 Ch- Konolfingen

12.10.2022 Ch- Thun Akut

14.10.2022 Ch- Davos BOX

15.10.2022 Ch- Olten Kulta

04.11.2022 Quedlinburg – Reichenstraße

05.11.2022 Hannover – Chez Heinz

