Corrosion Of Conformity: kündigen neue EU/UK-Tourdaten für 2021 an

Corrosion Of Conformity freuen sich, anzukündigen, dass einige der für 2020 geplanten EU/UK Shows, die wegen Covid-19 nicht stattfinden konnten auf den April/ Mai 2021 verlegt wurden und auch einige zusätzliche Daten geplant sind. C.O.C werden auf der Tour von Spirit Adrift aus Arizona begleitet.

Tickets sind unter den untenstehenden Links erhältlich:

Corrosion Of Conformity

UK / EU TOUR 2021

24 Apr – Academy, Dublin, IE

25 Apr – Limelight 2, Belfast, UK

27 Apr – Garage, Glasgow, UK

28 Apr – Club Academy, Manchester, UK

01 May – Headbangers Balls Festival, Izegem, BE

02 May – Le Grillen, Colmar, FR

04 May – Petit Bain, Paris, FR

05 May – Connexion Live, Toulouse, FR

07 May – Razzmatazz 2, Barcelona, ES

10 May – Legend, Milan, IT

11 May – Klub Complex, Zurich, CH

12 May – Rockhouse, Salzburg, AT

14 May – Backstage Halle, Munich, DE

16 May – Pumpehuset, Copenhagen, DK

18 May – Logo, Hamburg, DE

19 May – Patronaat, Haarlem, NL

21 May – Engine Rooms, Southampton, UK

22 May – 02 Institute 2, Birmingham, UK

Holt euch ihr aktuelles Album No Cross No Crown hier: nuclearblast.com/coc-nocrossnocrown

Mehr zu No Cross No Crown:

Cast The First Stone Offizieller Track:

Wolf Named Crow Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=fIfv7BKvtI8

The Luddite Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=TusKotRru_c

—

