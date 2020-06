Jack Russell´s Great White: Präsentieren mit ‚Fast Road‘ neues Video zu „Once Bitten Acoustic Bytes“

Wir klammern hier die bewegte Geschichte von den legendären Great White einfach mal aus, denn heute geht es um eine supertolle Platte, die jedem Fan der Band und schlicht und ergreifend jedem Anhänger großartiger Rockmusik ein paar Freudentränen bescheren wird:

Jack Russell´S Great White präsentieren ein ganz besonderes Akustikalbum. Die Band hat sich den 1987er Multi-Platin-Klassiker Once Bitten vorgenommen und unter dem Namen Once Bitten Acoustic Bytes in ein neues, mitreißendes Gewand gepackt, das einigen der größten und bis heute unvergessenen Bandhits wie Save Your Love (guckt Euch unbedingt das wunderschön-traurige Video an!) und Rock Me enthält.

Mit im Boot sind neben Great White-Ikone Jack Russell, der nach wie vor fantastisch bei Stimme ist, Gitarrist Robby Lochner (der das Album auch produziert und gemixt hat), der langjährige Great White-Bassist Tony Montana (hier an der Gitarre), Bassist Dan McNay und Drummer Dicki Fliszer.

Jack Russell´S Great White haben die Songs auf ihren emotionalen Kern reduziert und versehen sie zugleich mit neuen faszinierenden Facetten.

Hier gibt es das Video zu Fast Road:

Jack Russell´s Great White

Once Bitten Acoustic Bytes

