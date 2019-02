Die mittelhessische Death Metal Walze meldet sich zurück! Nach ihrem 2017er-Album Lucifer Gave The Faith haben die Burschen dieser Tage die Arbeiten am Nachfolgewerk abgeschlossen! Das neue Album wird den Titel Nourished By Blood tragen und am 5. April via Black Sunset erscheinen! Nourished By Blood enthält 12 Songs bei einer Spielzeit von gut 47 Minuten und die Platte schickt sich einmal mehr mit dem bandtypischen Mix aus schwedischer und amerikanischer Death Metal Schule alles niederzuwalzen, was sich in ihren Weg stellt! Aufgenommen wurde im November/Dezember letzten Jahres erneut im Becker Studio in Marburg/Gießen. Mehr Infos demnächst!

