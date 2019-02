Enforcer: enthüllen Musikvideo zu digitaler Single ‚Die For The Devil‘ – »Zenith« ab sofort vorbestellbar

Die schwedischen Metaller Enforcer haben vor wenigen Wochen die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Zenith, dem ersten in vier Jahren, für den 26. April 2019 (Nuclear Blast Records) angekündigt. Nun präsentiert das Quartett seinen Fans ein Musikvideo zur ersten Single, Die For The Devil, das es hier auf YouTube zu sehen gibt.

Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „Die For The Devil eröffnet Zenith. Wir wollten einen großen Introtrack schaffen, dessen Klasse in seiner Einfachheit liegt. Des Weiteren können wir mit ihm das Publikum gleich zu Beginn einer Show miteinbeziehen. Das dazugehörige Video wurde einmal mehr von unserem Jugendfreund Gustav Ohman Spjuth gedreht, der bislang für so ziemlich all unsere veröffentlichten Clips verantwortlich war.“

Zenith – Tracklist:

01. Die For The Devil

02. Zenith Of The Black Sun

03. Searching For You

04. Regrets

05. The End Of A Universe

06. Sail On

07. One Thousand Years Of Darkness

08. Thunder And Hell

09. Forever We Worship The Dark

10. Ode To Death

Bonustrack (nur DIGI!)

11. To Another World

Die zehn brandneuen Hymnen auf Zenith werden die Fans nicht nur mit klassischen Tönen beglücken: Erneut haben auch neue Einflüsse Einzug erhalten, die den einzigartigen Sound der Truppe um interessante Facetten zu erweitern wissen. Zudem gibt Neu-Gitarrist Jonathan Nordwall mit dieser Platte seinen Studioeinstand. Gitarrist/Sänger Olof Wikstrand kommentiert: „Zenith ist auf jeden Fall unser bislang ambitioniertestes Projekt. Ich schätze, dass wir insgesamt über zweieinhalb Jahre für dessen Songs, Produktion und Aufnahmen aufgewandt haben. Wir sind einfach überglücklich, das Album endlich von der Kette lassen zu können. Nehmt euch in Acht, der Zenith Of The Black Sun erwartet euch.“ Während die Schlagzeugaufnahmen in den Soundtrade Studios, Stockholm stattgefunden haben, wurde der Rest von Zenith in den Hvergelmer Studios, Arvika eingespielt. Produziert wurde das Werk einmal mehr von der Band selbst. Das dazugehörige Artwork stammt vom italienischen Künstler Velio Josto.

Enforcer live:

05.04. P Moita – Moita Metal Fest

06.04. CH Stans – Iron Force Festival

02.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

04.05. B Izegem – Headbanger’s Balls Fest

06. – 09.06. D Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air *AUSVERKAUFT*

28. – 29.06. NL Dokkum – Dokk’em Open Air *NEU*

07.07. SRB Novi Sad – Exit Fest *NEU*

11. – 13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

23. – 24.08. D Hallbergmoos – Trveheim Festival *AUSVERKAUFT*

Enforcer sind:

Olof Wikstrand – Gesang, Gitarre

Jonas Wikstrand – Schlagzeug, Piano, Keyboard

Tobias Lindqvist – Bass

Jonathan Nordwall – Gitarre

