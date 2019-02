The Nightmare Stage: „When The Curtain Closes“ – Veröffentlichungsdatum: 26.04

The Nightmare Stage: „When The Curtain Closes“ – Veröffentlichungsdatum: 26.04

Am 26. April 2019 wird das neue Album der US Prog/Power Metal Band The Nightmare Stage When The Curtain Closes auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. April 2019.

The Nightmare Stage aus New York sind neu im Pure Steel-Katalog, veröffentlichten jedoch bereits 2010 ein Independent-Debütalbum namens Free Admission For The Damned.

When The Curtain Closes ist nun das Zweitwerk der US-Amerikaner, die mit einem gelungenen Mix aus Progressive- und US Metal begeistern. Fette, ausufernde Keyboardteppiche treffen auf ausgeklügelte Gitarrenriffs und die markante Stimme von Ex-Inner Strength-Sänger Scott Oliva. Theatralische Prog-Elemente kommen bei The Nightmare Stage, die aus Immortally Committed hervorgingen, ebenso zum Zuge wie kernige Metal-Riffs. Die bombastische Produktion lässt zudem Fans der mittleren Queensryche-Phase, Fates Warning (Ray Alder Ära) und frühen Dream Theater aufhorchen.

Ein echtes US/Prog-Meisterwerk für jeden Liebhaber des Genres!

When The Curtain Closes Tracklist:

1. A Demented Impresario

2. Returns Again

3. The Infamous

4. Dark Skies

5. Finding Home

6. This Is The End

7. Future I See

8. Hellbound

9. From Below

10. Curtain Closes

Line-Up:

Scott Oliva – vocals

Craig Besemer – guitars, bass

Anthony Dazzo – bass

Mark Muchnik – keyboards

Rob Garcia – drums

Link

www.facebook.com/TheNightmareStage/

www.m.facebook.com/The-Nightmare-Stage-1399775000131074/

Kommentare

