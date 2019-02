The Filth Hounds haben ein neues Lyrik Video zum Song Attack! veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Hair Of The Hound?, welches am 26. Oktober 2018 als CD über Pure Steel Publishing veröffentlicht wurde. Das Album ist als CD und DL in unserem Shop erhältlich.

Line-Up:

Bryan McGill – vocals, guitars

John Allom – bass, backing vocals

Liam Mulpetre – guitars, backing vocals

Kristoffer Wylie – drums, percussion

Links:

www.thefilthhounds.com/

www.facebook.com/TheFilthHounds/

THE FILTH HOUNDS – „Hair Of The Hound? CD @ PURE STEEL SHOP

THE FILTH HOUNDS – „Hair Of The Hound? DL @ PURE STEEL SHOP

