Maniacs,

wir haben die Ehre euch heute wieder mit einer Band zu beglücken, die 2019 ihr Party.San-Debüt zelebrieren wird. Macht euch auf auf den schwarzen Tod aus Island gefasst und sichert euch jetzt eure Tickets! https://www.cudgel.de/Tickets/

Ihr wollt Back Metal? Ihr bekommt Black Metal! Svartidaudi aus dem hohen Norden spielen Black Metal in der Art von Deathspell Omega oder ihren Landsmännern Misthyrming. Atmosphärisch, vertrackt, düster – GUT! Mit ihrer 2018er Langrille Revelations Of The Red Sword und der vorangegangenen EP ist die Band bei Ván Records gelandet und scheint sich im dortigen Roster sehr wohl zu fühlen. Macht euch auf feinsten Island-Black gefasst!

https://www.facebook.com/svartidaudi/

