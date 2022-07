Party.San Herbstoffensive III: neue Infos zum Line-Up

Alles neu bei der diesjährigen Herbstoffensive des Party.San Open Airs. Aus persönlichen Gründen haben Grave und Melechesh leider ihre Auftritte abgesagt. Glücklicherweise wurden mit Memoriam und Hate adäquate Ersatzbands gefunden, die das Billing des kleinen Party.Sans im September wieder komplettieren.

Ansonsten wird das Billing durch Illdisposed, Sun Of The Sleepless, Crescend, Mortiferum und Cerebral Rot am Freitag sowie Tsjuder, The Spirit, Ultra Silvam, The Night Eternal und Horresque am Samstag vervollständigt. Die Karten sind, wie auch die letzten Jahre, streng auf 666 Stück limitiert und nur über www.cudgel.de erhältlich. Da das Open Air am Weimarer Uhrenwerk die letzten beiden Jahre stets ausverkauft wurde, sollte man mit der Ticketorder nicht allzu lange warten.