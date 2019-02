Sacred Reich freuen sich, das kalifornische Metal-Trio Night Demon als Special Guest für ihre kommende Europatournee im Herbst präsentieren zu können. Damit ist das Line-Up vollständig, denn es wird keine weiteren Gäste oder lokalen Support geben.

Weiterhin ist ein Konzert in Kassel am 9. Dezember im 130bpm dazugekommen und in Barcelona sowie Glasgow ist die Tour in größere Hallen umgezogen.

Surf Europa! Wie zuvor angekündigt, werden Sacred Reich im Herbst nach Europa zurückkehren Die US-Thrash-Legende aus Phoenix, Arizona wird dabei das im Sommer erscheinende erste Studioalbum seit Heal aus dem Jahr 1996 mit im Reisegepäck haben! Mit Awakening und der Awakening Tour wird sich für die Band der Kreis schließen, den sie mit ihrer gefeierten Wiedervereinigung im Jahr 2007, unter anderem auf dem Wacken Open Air, begonnen hatte. Sacred Reich sind wieder da!

Sacred Reich kommentierten: „Wir sind mitten in den Aufnahmen für unser neues Album mit Produzent Arthur Rizk im The Platinum Underground Studio hier in Arizona“, verriet Frontman Phil Rind. „Wir sind wirklich aufgeregt, nach 23 Jahren wieder im Studio zu stehen. Im Moment haut Dave am Schlagzeug alles weg – klingt heftig! Unsere neue Platte Awakening soll im Sommer erscheinen. Neue Nachrichten dazu kommen bald. Außerdem haben wir hier schon die ersten Awakening-Tourdaten für euch! Wir sehen uns hoffentlich bald!“

Mit ihrer Trennung im Jahr 2000 hatten Sacred Reich nicht nur bei eingefleischten Thrashern eine große Lücke hinterlassen. Seit ihrer Gründung in Phoenix, Arizona im Jahr 1985 hatten sich die Amerikaner mit ihren klugen, politischen und sozialkritischen Texten sowie ihrer auch musikalisch punkigen Attitüde einen eigenen Raum in der Metal-Szene geschaffen. Bereits ihr Debütalbum Ignorance sorgte im Jahr 1987 für internationale Aufmerksamkeit, doch der große Durchbruch kam für Sacred Reich im folgenden Jahr mit der Surf Nicaragua EP, deren von Frontmann Phil Rinds charakteristischer Stimme wütend intoniertes Titelstück seitdem bei keiner Metal-Disco fehlen darf. Mit den folgenden Alben The American Way (1990) und Independent (1993) zementierten die Amerikaner endgültig ihren Ruf, einer der führenden Thrash-Acts zu sein. Das fünfte Studioalbum der Band soll unter dem Titel Awakening in diesem Sommer über Metal Blade Records erscheinen.

Die Awakening Tour wird von den Magazinen Metal Hammer, Legacy und Metal.de präsentiert. Eine aktualisierte Liste aller kommenden Shows findet sich weiter unten.

Ticket-Links für Sacred Reich im Vorverkauf: www.seaside-touring.com/tours/#sacred-reich

08 NOV 2019 København (DK) Pumpehuset

10 NOV 2019 Berlin (DE) SO36

12 NOV 2019 Warszawa (PL) Proxima

13 NOV 2019 Kraków (PL) Kwadrat

14 NOV 2019 Praha (CZ) Futurum

15 NOV 2019 Budapest (HU) Dürer Kert

16 NOV 2019 Ljubljana (SI) Orto Bar

17 NOV 2019 Graz (AT) Explosiv

20 NOV 2019 Lyon (FR) Ninkasi Kao

21 NOV 2019 Barcelona (ES) Sala Salamandra

22 NOV 2019 Madrid (ES) Sala Mon Live

23 NOV 2019 Bilbao (ES) Santana 27

24 NOV 2019 Limoges (FR) CC John Lennon

26 NOV 2019 Savigny-le-Temple (FR) L’Empreinte

27 NOV 2019 London (UK) Underworld

29 NOV 2019 Newcastle (UK) University

30 NOV 2019 Glasgow (UK) Slay

01 DEC 2019 Belfast (UK) Limelight 2

03 DEC 2019 Dublin (IE) Voodoo Lounge

04 DEC 2019 Wolverhampton (UK) Steelmill

06 DEC 2019 Leiden (NL) Gebr. De Nobel

07 DEC 2019 Helmond (NL) Cacaofabriek

08 DEC 2019 Essen (DE) Turock

09 DEC 2019 Kassel (DE) 130bpm

10 DEC 2019 Aschaffenburg (DE) Colos Saal

11 DEC 2019 Nürnberg (DE) Hirsch

12 DEC 2019 Jena (DE) F-Haus

13 DEC 2019 Karlsruhe (DE) Substage

14 DEC 2019 München (DE) Backstage Halle

Links zu Sacred Reich:

www.facebook.com/sacredreichofficial

