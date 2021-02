Cradle Of Filth: enthüllen den Titel ihres dreizehnten Studioalbums

Die seduktiven Dark Metaller von Cradle Of Filth enthüllen heute den Titel ihres neuen Studioalbums: Es wird den Namen Existence Is Futile tragen. Ihr monumentales neues Werk, welches das dreizehnte kreative Output der Band darstellt, wurde in den Grindstone Studios mit Produzent Scott Atkins aufgenommen und erscheint mit einem Artwork von Arthur Berzinsh. Alle weiteren nihilistischen Details aus der Krypta werden bald das Licht des Tages erblicken.

„Das atemberaubende neue Album ist eine Mixtur aus allem, was du von den vielen verschiedenen Schattierungen der Schwärze erwarten kannst, die eine Veröffentlichung von Cradle Of Filth einfärben – es ist sogar viel, viel schlimmer“, gab Frontmann Dani Filth gestern von sich.

Existence Is Futile, in welchem das neuste Mitglied von Cradle Of Filth am Keyboard und an den Backing Vocals zu hören sein wird, erscheint noch in diesem Jahr via Nuclear Blast Records.

Vor Kurzem machte die Band die Verschiebung ihres spektakulären und eindringlichen Livestreams aus der St. Mary’s Church in Colchester publik – aufgrund der weltweiten Pandemie wird dieser nun am 12. Mai stattfinden.

Tickets sind nach wie vor in mehreren Versionen mit exklusivem Merch der Band oder als VIP Package hier erhältlich: cradleoffilth.veeps.com

