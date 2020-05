Crashdiet: Livestream aus den Twenty Studios Stockholm online

Natürlich geht auch in dieser Wochen einiges in Sachen Geisterkonzerten, so haben euch z.B. die schwedischen Glam Metaller Crashdïet in eurem heimischen Wohnzimmer aufgesucht, um euch das letzte Bier wegzusaufen. Die Schweden waren der Meinung, sie müssten nun ihre Pflicht tun, live und elektrisch, und deshalb spielte die Band um Frontmann Martin Sweet am 9. Mai 2020 live aus den Twenty Studios in Stockholm und lieferten euch einen Gig frei Haus. Der Quarantine Thrills Stream konnte über den YouTube-Chanel verfolgt werden.

Für alle, die das Spektakel verpasst haben: