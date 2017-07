Cripper: kündigen neues Album ‚Follow Me: Kill!‘ an und stellen erste Single ‚Pressure‘ vor

Am 15. September veröffentlicht das deutsche Metal-Kommando CRIPPER sein neues Album ‚Follow Me: Kill!‚ weltweit über Metal Blade Records!

Surft gleich rüber zu metalblade.com/cripper und hört euch die erste Single von ‚Follow Me: Kill!‚ an, die das Album eröffnet: ‚Pressure‘! Seht euch auch die Vorbestellungsmöglichkeiten an, wo ihr euch die Scheibe in den folgenden Formaten sichern könnt:

–limitierte Digi-CD mit exklusivem Bonustrack

–180g schwarzes Vinyl (200 Einheiten)

–gelb-oranges Vinyl (200 Einheiten)

–cool grey marbled Vinyl (100 Einheiten)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls erhältlich!

‚Follow Me: Kill!‚ ist CRIPPERs fünfte Scheibe und bereichert die Musik der Band um unverbrauchte, spannende Neuerungen. Gleichzeitig vergessen die Musiker nicht, woher sie kommen, sondern bleiben sich selbst treu, ohne sich gegen Weiterentwicklung zu sperren. Im Ergebnis steht ein Album, das heavy und groovig wie eh und je ist, aber auch stimmungsvolle Parts enthält, die die Band gekonnt umsetzt, um Abwechslung zu schaffen.

CRIPPER sagen zu ihrem neuen Langspieler: „Wir sind beim Songwriting anders als üblich vorgegangen, was sich diesmal echt ausgezahlt hat! Die Spannungskurve stand fest, bevor wir überhaupt mit dem Schreiben anfingen. Das erwies sich als hervorragende Idee, denn wir haben es geschafft, über die gesamte Spielzeit hinweg eine dichte Stimmung zu wahren, während die Songs abwechslungsreicher denn je sind. Die Scheibe ist ein hartes, intensives Stück Metal, das die Grenzen des Genres auslotet!“

‚Follow Me: Kill!‚:

1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down (limited Digipak CD only)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel

CRIPPER sind:

Britta Görtz – Vocals

Christian Bröhenhorst – Gitarre

Jonathan Stenger -Gitarre

Lommer – Bass

Dennis Weber – Drums

CRIPPER live:

29/07/17 DE – Coburg – Summerblast Festival

02/09/17 DE – Kleinwenkheim – Bonebreaker Festival

15/09/17 DE – Hannover – Subkultur (Release Show ‚Follow Me: Kill!‘)

20/10/17 DE – Greifswald – Jugendzentrum Klex

21/10/17 DE – Hannover – LUX

22/10/17 DE – Köln – MTC

27/10/17 DE – Markneukirchen – Music Hall

28/10/17 DE – Berlin – Cassiopeia

09/12/17 DE – Andernach – JUZ Andernach

http://www.cripper.de

https://www.facebook.com/Cripper.Official

https://twitter.com/cripperthrash

https://www.youtube.com/user/cripperthrash

