Crystal Eyes: enthüllen Albumdetails

CRYSTAL EYES – Starbourne Traveler 1. Gods Of Disorder

2. Side By Side

3. Extreme Paranoia

4. Starbourne Traveler

5. Corridors Of Time

6. Paradise Powerlord

7. Into The Fire

8. In The Empire Of Saints

9. Midnight Radio

10. Rage On The Sea Ltd. Gatefold Vinyl LP Side A – Track 1-5

Side B – Track 6-10 06/12/2019 • Heavy Metal

CD • Ltd. Gatefold Vinyl LP • Digital