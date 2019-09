Helloween: enthüllen zweiten Albumtrailer

Inzwischen wissen alle Bescheid: Ab 4. Oktober 2019 können wir alle jeden Abend auf’s Neue auf die Pumpkins United World Tour gehen, ohne die heimische Couch verlassen zu müssen. Es gibt die größten Hits aus 30 Jahren und die ultimative Fullspeed-Zeitreise durch das gesamte Helloween-Repertoire – das 14-monatige Metal-Beben, das auf fast allen Genre-Covers war und dem das weltgrößte Metal-Magazin Burrn! bis heute unglaubliche vier Titelstories gewidmet hat. Oder anders ausgedrückt: Ring frei für die nächste Runde Pumpkins United-Wahnsinn.

Nun enthüllte die Band den zweiten Album Trailer, in dem ihr euch einen Einblick in das kommende Live-Release und die Gedanken der Bandmitglieder verschaffen könnt. Seht euch den neuen Clip hier an:

Weitere Clips:

Halloween: https://youtu.be/VAVeG4KS0JM

Holt ihn euch digital hier: https://nblast.de/HelloweenHalloweenLive

Pumpkins United: https://youtu.be/Mat2YhaceaA

Holt euch den Song digital hier: http://nblast.de/HelloweenPumpkinsLive

Forever And One: https://youtu.be/v5ceqdP9Hbk

Holt euch den Song digital hier: https://nblast.de/HelloweenForeverAndOne

United Alive & United Alive in Madrid – Die Video- & Audio-Releases

Mit dem Release von United Alive & United Alive In Madrid erscheinen die gewaltigen Audio- und Video-Zeugnisse der Super-Tour auf Nuclear Blast. Jedes einzigartige Solo, jede spontane Geste und jede emotionale Zugabe der Tour wird heraufbeschworen und unvergänglich gemacht. Band-Interviews und jede Menge Hintergrundmaterial inklusive. Das Artwork der Live-Veröffentlichungen kommt wieder von Fotograf und Artdesigner Martin Hausler – und selbstredend hat er in der hochwertigen Verpackung und dem 36-Seiten-Booklet auch massenhaft unveröffentlichter Livefotos geparkt.

United Alive – DVD/Blu-Ray

Die DVD/Blu-Ray United Alive bringt die phänomenalen Sets mit hautnahen Mitschnitten vom Wacken vor 75.000 Metalheads sowie 14.000 in der Arena in Madrid auf den Punkt und liefert als Bonus zusätzlich den legendären Auftritt im Espaço das Américas vor 8.000 Fans in São Paulo. Insgesamt macht das drei Stunden Livematerial in Stereo und feinstem 5.1 Surround-Sound plus Film-Compilation über die LED-Technik der Shows, alle Cartoon-Clips von Seth und Doc, weitere Überraschungen und das sehr persönliche 30-minütige Band-Interview über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

United Alive In Madrid – Live-CD/Vinyl

Ganz pur hat dann die Live-CD/Vinyl United Alive In Madrid knapp drei Stunden ungebremsten Pumpkins-On-Stage-Hochdruck im Gepäck – inklusive Bonustracks von den Shows in Prag, São Paulo, Wacken und Santiago de Chile.

United Alive & United Alive In Madrid kann ab sofort vorbestellt werden und wird in den folgenden Formaten erhältlich sein: http://nblast.de/HelloweenUnitedAlive

2Disc Blu-Ray Digibook

Disc 1: Livekonzert, Disc 2: Bonusmaterial – Intro-Film, Interview, LED-Compilation, Seth & Doc Animationen & mehr

3Disc DVD Digibook

Disc 1 & 2: Livekonzert, Disc 3: Bonusmaterial – Intro-Film, Interview, LED-Compilation, Seth & Doc Animationen & mehr

3Disc Limitierte Digibook Live Audio CD

Livekonzert Madrid plus Bonustracks: March Of Time, Kids Of The Century, Why und Pumpkins United

5Disc Vinyl Box

Livekonzert Madrid plus Bonustracks: March Of Time, Kids Of The Century, Why und Pumpkins United

8Disc Earbook Blu-Ray & DVD & CD

Komplette Inhalte der Blu-ray, DVD und CD in Premium-Verpackung

United Alive – Blu-Ray Trackliste:

Disc 1

01. Halloween*

02. Dr. Stein*

03. I’m Alive**

04. If I Could Fly*

05. Are You Metal?***

06. Rise And Fall**

07. Waiting For The Thunder*

08. Perfect Gentleman*

09. Kai´s Medley*** (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One**

11. A Tale That Wasn’t Right***

12. I Can*

13. Pumpkins United***

14. Drumkins United***

15. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time*

16. Why**

17. Sole Survivor**

18. Power*

19. How Many Tears***

20. Invitation / Eagle Fly Free*

21. Keeper Of The Seven Keys*

22. Mos-Kai-To*

23. Future World*

24. I Want Out***

25. Outro & Credits

(*) Live in Madrid, 9. Dezember 2017

(**) Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

(***) Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018

Disc 2

01. Halloween – Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

02. Dr. Stein – Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

03. Kids Of The Century – Live in Prag, 25. November 2017

04. March Of Time – Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

05. Pumpkin’s Whisper

06. Bursting Hamburg

07. The Essential LED Compilation

08. Seth & Doc, The United Thing

09. The Keeper’s Journey

United Alive In Madrid – Live-CD Trackliste:

CD 1

01. Halloween

02. Dr. Stein

03. I’m Alive

04. If I Could Fly

05. Are You Metal?

06. Rise And Fall

07. Waiting For The Thunder

08. Perfect Gentleman

09. Kai’s Medley (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One

11. A Tale That Wasn’t Right

CD 2

01. I Can

02. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time

03. Sole Survivor

04. Power

05. How Many Tears

06. Invitation / Eagle Fly Free

07. Keeper Of The Seven Keys

08. Future World

09. I Want Out

Live in Madrid, 9. Dezember 2017

CD 3

01. March Of Time – Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

02. Kids Of The Century – Live in Prag, 25. November 2017

03. Why – Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

04. Pumpkins United – Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018

Mehr zu United Alive: Trailer #1: https://youtu.be/kBIwZP9CcGA

Live-Termine 2019:

01.10. BR Porto Alegre – Rock ao Vivo (w/ Scorpions, Whitesnake)

04.10. BR Rio de Janeiro – Rock in Rio (w/ Iron Maiden, Scorpions, Sepultura)

Mehr info:

www.helloween.org

www.facebook.com/helloweenofficial/

www.nuclearblast.de/helloween

Kommentare

Kommentare