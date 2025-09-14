Cyclone Prime: veröffentlichen Video zum Song „Against The Grain“

Die Modern-Metal-Band Cyclone Prime hat ein brandneues Musikvideo zu ihrem Song Against The Grain veröffentlicht. Der Track stammt aus ihrem aktuellen Album und zeigt die Band von ihrer kompromisslosesten Seite: wuchtige Riffs, energiegeladener Gesang und ein kraftvolles Zusammenspiel, das die rohe Intensität ihrer Live-Shows einfängt.

Das Video unterstreicht die Dynamik des Songs mit eindrucksvollen Bildern, die perfekt zur aggressiven, aber zugleich eingängigen Atmosphäre passen. Mit Against The Grain setzen Cyclone Prime ein klares Statement gegen Stillstand und Anpassung – und liefern zugleich einen weiteren Beweis für ihr Gespür, moderne Härte mit melodiösen Elementen zu verbinden.