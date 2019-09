Cyhra: kündigen neues Album „No Halos In Hell“ an

Angetrieben vom Erfolg ihres 2017er-Debütalbums Letters To Myself, nutzen die schwedischen Metaller von Cyhra den Schwung, um gleich ihr nächstes Album No Halos In Hell nachzuschieben – dieses erscheint am 15. November über Nuclear Blast.

Gegründet von Sänger Jake E (ex-Amaranthe) und Gitarrist Jesper Strömblad (ex-In Flames) wiesen Cyhra anfänglich noch Ähnlichkeit zu den ursprünglichen Bands der beiden auf, doch mittlerweile haben sie eine völlig eigene Identität entwickelt. Tatsächlich ist No Halos In Hell eines dieser Alben, die sich einfach nicht in eine Metal-Genre-Schublade einordnen lassen; hart, heavy und dynamisch und trotzdem voller melodischen Gesangslinien, die einem tagelang nicht mehr aus dem Kopf gehen. Diese beiden Elemente zu vermischen war für Cyhra diesmal das Hauptziel.

Zusätzlich hat die Aufnahme des Gitarristen Euge Valovirta (ex-Shining) als Vollmitglied den kreativen Prozess der Truppe auf ein Niveau gehoben, in dem laut Jake E „jeder genau das spielt, was für den Song am besten ist“.

Jetzt ist die Zeit für die Band gekommen, das Musikvideo für ihre erste Single und ihren Albumstarter Out Of My Life zu präsentieren. Macht euch auf einen Kampf gefasst mit diesem Clip, der von dem schwedischen Mastermind Patric Ullaeus inszeniert wurde:

Streamt oder downloadet Out Of My Life: https://nblast.de/Cyhra-OutOfMyLife

No Halos In Hell wird als 2-CD-Digipak, schwarze Vinyl oder Download am 15. November erhältlich sein und hier könnt Ihr das Format eurer Wahl vorbestellen: https://nblast.de/Cyhra-NoHalosInHell

Produziert von Jacob Hansen und co-produziert von Jake E, ist das Album mit 12 liveorientierten Hymnen gefüllt, die allesamt sofort ins Ohr gehen.

Die komplette Trackliste liest sich wie folgt:

01. Out Of My Life

02. No Halos In Hell

03. Battle From Within

04. I Am The One

05. Bye Bye Forever

06. Dreams Gone Wrong

07. Lost In Time

08. Kings Tonight

09. I Had Your Back

10. Blood Brothers

11. Hit Me

12. Man Of Eternal Rain

Die Bonus-CD aus der Digipak-Version beinhaltet 6 zusätzliche Songs von denen 3 exklusive Akustikversionen der Albumtracks sind.

Außerdem haben Cyhra vor Kurzem angekündigt, dass sie sich im November und Dezember auf große Europatour mit ihren neuen Labelkollegen Battle Beast begeben werden und dort auch zahlreiche Stopps in Deutschland einlegen. Tickets sind bereits im Vorverkauf. Seht die Band auf den folgenden Daten:

03.10 FI Helsinki – Ääniwalli

04.10 FI Tampere – Lost In Music Festival

05.10 FI Joensuu – Kerubi

10.10. S Gothenburg – Trådgår’n

11.10. S Linköping – Palatset

12.10 S Mariestad – Sjöterassen

18.10. S Kalmar – Harrys

Cyhra

w/ Battle Beast, Brymir

Presented by Metal Hammer, Rock It!, metal.de, metaltix, eventim

15.11. S Karlstad – Nöjesfabriken**

17.11. D Kiel – Orange Club**

19.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal**

21.11. D Braunschweig – Westand**

22.11. D Bremen – Aladin Music Hall**

23.11. D Herford – X**

24.11. NL Eindhoven – Dynamo

25.11. UK Birmingham – O2 Academy 2

27.11. IRL Dublin – Button Factory

28.11. UK Manchester – Club Academy

29.11. UK Glasgow – Slay

30.11. UK London – ULU Live

01.12. B Kortrijk – De Kreun

03.12. A Wörgl – Komma

04.12. D Ravensburg – OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind – Christmas Bash

08.12. D Augsburg – Kantine

09.12. D Jena – F-Haus

11.12. A Salzburg – Rockhouse

12.12. CH Lausanne – Les Docks

13.12. CH Zurich – Dynamo

**w/ Brymir

Cyhra Line-Up:

Jake E – vocals

Jesper Strömblad – guitars

Euge Valovirta – guitars

Alex Landenburg – drums

Weitere Infos:

www.cyhra.com

www.facebook.com/cyhraofficial

www.nuclearblast.de/cyhra

