Endlich ist es da, das offizielle Summer Breeze 2019 Aftermovie! Die perfekte Gelegenheit gemeinsam mit uns in Erinnerungen ans Festival zu schwelgen oder sich nochmal ordentlich Salz in die Wunde zu streuen, sollte man das diesjährige Summer Breeze verpasst haben!

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Medienpartnern für eure Unterstützung und hoffen euch gefällt unser Aftermovie, untermalt von der In Flames Hitsingle „I Am Above“ ebenso gut wie uns.

Natürlich freuen wir uns über Aufnahme des Videos in euren Newsflow!

Der Ticketvorverkauf ist bereits am Sonntag anch dem Festival gestartet und bisher sensationell angelaufen. Wir sind überwältigt von so viel Vertrauen, welches uns von den Fans entgegen gebracht wird. Noch bis zum 31.10. kann man Tickets für 119€ sichern. Bis dahin werden wir auch die ersten Bands ankündigen können

Summer Breeze Open Air

12.8. – 15.8.2019

Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl

Tickets: https://summer-breeze.shop/

119,00 € inkl. Camping und VVK Gebühr (bis. 31.10.2019)

