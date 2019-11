Cyhra: präsentieren Guitar Playthrough Video zum Titelsong

„Cyhra haben ein Album veröffentlicht, das einem die Hoffnung in ein Genre zurückgibt, das nur wenig erwähnenswerte Bands mehr aufweist. Doch sie tragen nicht nur stolz die Flagge voran, sondern haben auch einen derart eigenständigen Sound erschaffen, an dem sich wohl einige kommende Bands orientieren werden. Ein spektakuläres Album, das mit jedem Hördurchlauf besser wird.” – Powerplay (UK) (10/10 Punkten)

“Melodisch und doch heavy, genau wie man Cyhra kennt und liebt. No Halos In Hell ist ein klarer Schritt vorwärts, mit dem die Band einen eigenen und schnell wiedererkennbaren Stil fortführt.” – Rock Hard (IT)

„Cyhra ist eine Band, die Aufmerksamkeit verdient. Hoch talentiert und mit der Gabe gespickt, ihr Können problemlos im Songwriting und einer grandiosen Performance widerzuspiegeln.“ – Yesterdaze News (UK) (5/5 Punkten)

Endlich ist es soweit – am Freitag haben die Modern Melodic Metaller Cyhra ihr brandneues Album No Halos In Hell veröffentlicht! Die packenden Vocals gepaart mit harten und doch dynanischen Gitarren hämmern sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge und beweisen, dass das Songwritergespann bestehend aus Jake E (ex-Amaranthe), Jesper Strömblad (ex-In Flames), Euge Valovirta (ex-Shining) und Alex Landenburg (Rhapsody) das ideale Team ist, um euch den Ohrwurmsoundtrack zum diesjährigen Herbst zu liefern.

Um das Release zu feiern präsentiert die Band jetzt noch ein neues Guitar Playthrough Video zum Titlesong No Halos In Hell, das ihr euch hier anschauen könnt:

Außerdem bringt die Band auch live auf die Bühne und startet ihre Europatour mit Battle Beast, also sichert euch noch fix ein Ticket für einen der Abende:

Cyhra w/ Battle Beast, Brymir

21.11. D Braunschweig – Westand**

22.11. D Bremen – Aladin Music Hall**

23.11. D Herford – X**

24.11. NL Eindhoven – Dynamo

25.11. UK Birmingham – O2 Academy 2

27.11. IRL Dublin – Button Factory

28.11. UK Manchester – Club Academy

29.11. UK Glasgow – Slay

30.11. UK London – ULU Live

01.12. B Kortrijk – De Kreun

03.12. A Wörgl – Komma

04.12. D Ravensburg – OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind – Christmas Bash

08.12. D Augsburg – Kantine

09.12. D Jena – F-Haus

11.12. A Salzburg – Rockhouse

12.12. CH Lausanne – Les Docks

13.12. CH Zurich – Dynamo

**mit Brymir

Cyhras Line-Up:

Jake E – Vocals

Jesper Strömblad – Guitars

Euge Valovirta – Guitars

Alex Landenburg – Drums

