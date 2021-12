Dæmonesq: veröffentlichen Musikvideo zu Debüt-EP Titeltrack „The Beauty Of Letting Go“

Die deutschen Female Fronted Black Metal Newcomer Dæmonesq haben die Veröffentlichung ihrer Debüt EP bekannt gegeben. The Beauty Of Letting Go erscheint am 25.02.2022 in Eigenregie. Und dabei tritt die Band, welche sich erst 2020 zusammenfand, einer Männer-dominierten Extreme Metal Szene mächtig in den Hintern!

Messerscharfe, düster melodisch und zugleich dissonante Gitarrenriffs treffen auf eine geballte Rhythmus-Fraktion, während sich Fronterin Rægina mit ihren bis ins Mark dringenden, fauchend bitterbösen Screams austobt. Die vier Tracks auf The Beauty Of Letting Go sind nicht nur ein beeindruckendes, teuflisch-gutes Debüt, sondern machen vor allem Bock auf einen ersten Longplayer, der schon sehr bald folgen soll! Doch nun erst mal Vorhang auf für den EP Opener und Titeltrack, zu dem ein brandneues Video – vorab in exklusiver Premiere über das Decibel Magazine – erschienen ist:

„Das Video zum neuen Singlerelease The Beauty Of Letting Go zeigt den oft leidvollen Weg, der zu dem Entschluss führt, dass eine Erneuerung des Selbst unumgänglich ist und stellt metaphorisch den unterbewussten, gewaltvollen Prozess der Abstoßung eines Teils der eigenen Identität dar“, verrät Rægina. „Damit unterstreichen die Bilder die Botschaft des Songtexts, der auch die Freiheit und Erleichterung betont, die damit verbunden sein kann, aufzugeben und loszulassen – selbst wenn es weh tut.“

The Beauty Of Letting Go erscheint am 25.02.2022 und wird in DIY-Manier direkt über die Band erhältlich sein.

EP Tracklist:

01. The Beauty Of Letting Go

02. Allure And Grandeur

03. Battleaxe

04. Displaced

Dæmonesq sind:

Rægina – Gesang, Songwriting

X – Gitarre, Videos

Hell-G – Gitarre, Songwriting

Asmoth – Bass, Grafik Design, Web

Corny Rambado – Schlagzeug, Produktion

Dæmonesq online:

www.daemonesq.com

www.facebook.com/daemonesq