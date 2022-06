damn!escape: haben Single „Runaways“ vom kommenden Album „Devils Friend“ veröffentlicht

Power up your life mit damn!escape: Energetic Kickass-Rock der jede Adrenalinspritze überflüssig macht.

Egal wie down Du bist – damn!escape geben Dir die nötige Portion Rock, um nach vorne zu schauen und vorwärtszugehen! Gespickt von donnernden Drums und kreischenden Gitarrensoli setzen ihre Songs ganz klar auf Energy und eine kraftvolle Liveshow.

Mit den beiden ersten Singles Winner und Watch Me Rise des mit Spannung erwarteten Albums Devil’s Friend, konnte damn!escape bereits auf ganzer Linie überzeugen und ihren Namen in der Rock-Undergroundszene weiter festigen.

„Ein treibender Groove. Ein eingängiger Refrain mit Stadiontauglichkeit. Ein adrenalinsteigender Song der süchtig macht. Kurz, knackig, eindringlich, gitarrenlastig. Winner hat alle Trademarks, um sich in den Gehörgängen aller Hardrock-Fans einzubrennen. Prädikat: Gelungen!“

–Sound of Rock Radio–

Die Band thematisiert in ihren Songs die „Fuck-Off-Let‘s-Party“-Mentalität. Sich nicht alles gefallen lassen, auch mal Widerstand leisten aber vor allem eine gute Zeit haben und Energie tanken – darum geht’s bei damn!escape. Auch in Songs, die Enttäuschung und Herzschmerz zum Thema haben, verbreiten damn!escape Zuversicht, Optimismus, Liebe sowie Gemeinschaftsgefühl.

Oder um es mit den Worten von RockAntenne Hamburg zu sagen: „Für eine gute Portion arsch-kickenden Classic-Rock muss man nicht bis in die Achtziger reisen: damn!escape […] versetzen uns direkt in verrauchte Biker-Bars.“

Egal ob auf der Bühne, aus der Box oder in den sozialen Medien: Die Jungs von damn!escape stehen für den epischen Energieaustausch zwischen Band und Publikum und legen Wert auf Nahbarkeit und Humor in unserer teils sehr distanzierten Welt.

damn!escape ziehen die Adrenalinspritze wieder auf und kündigen für den 14.10.2022 ihr Debütalbum Devil‘s Friend an – ein Must-Hear für jeden Fan von handgemachter Rockmusik, das Jedem den nötigen Tritt in den Hintern verpasst, um die Ketten des Alltags zu sprengen und pure Lebensfreunde zu entfesseln. Nach dem grandiosen Release der ersten Singleauskopplungen Winner und Watch Me Rise, welche zusammen weit mehr als 15.000 Aufrufe auf YouTube und mehr als 12.000 Streams auf Spotify verzeichnen konnten, folgte nun mit Runaways am 24.06.2022 die dritte Single und einzige Ballade des im Herbst erscheinenden Debütalbums.

Runaways ist eine moderne “coming of age”-Geschichte, welche davon handelt, seinen Seelenverwandten zu finden, um die eigenen Herausforderungen in dieser oft erdrückenden und einschüchternden Welt zu meistern.

Insbesondere für Fans von Billy Talent, Guns n’ Roses und Shinedown ist dieser Song ein absolutes Muss! Mit dem neuen Album möchten damn!escape an die erfolgreichen Auftritte auf der Kieler Woche, im ausverkauften Indra auf der Reeperbahn oder im Salon Hansen in Lüneburg anknüpfen.

“DAMN!ESCAPE muss man live sehen! Die Stimmung, die Intention der Band, das Feeling der Songs – das alles spiegelt Livemomente, die man mit ihnen erleben möchte, wieder.“

– Rockaholic Magazine –

Deckt euren täglichen Adrenalinbedarf – listen to damn!escape!

damn!escape – Line-Up

Eddy – Gesang, Gitarre

Triple D – Schlagzeug

Henry – Gitarre

Wolfi – Bass

damn!escape online:

https://damn-escape.de/

https://www.facebook.com/damnescape

https://www.instagram.com/damn.escape/