Dark Arena: Album „Alien Factor“ wird am 29. Mai veröffentlicht

Am 29. Mai 2020 wird das Album der deutschen US Prog/Thrash Metal Band Dark Arena – Alien Factor via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 15. Mai 2020.

Alien Factor ist das erste Schmuckstück von Dark Arena. Die Vorzeige-US Metaller um den Ausnahmegitarristen Paul Konjicija (auch Antithesis), der leider im vergangenen Jahr von uns gegangen ist, debütierten mit diesem Werk im Jahre 2006. Am Bass stand seinerzeit Chris Thomas und am Schlagzeug Emery Ceo. Sänger von Dark Arena war kein Geringerer als Juan Ricardo (Ritual, Sunless Sky, Wretch).

Juan Ricardo sang auf Alien Factor haargenau im Stil alter Ritual. Ein Umstand, der durch das breakdurchsetzte Songmaterial begünstigt wurde. Das US Metal-Riffing wurde zudem von einer leichten Keyboard-Note durch Rhiannon Wisniewski umhüllt. Alien Factor ist schlichtweg ein Schmuckstück des US Metal aus der ersten Dekade des neuen Jahrtausends.

Tracklist:

1. Freedom

2. Fear of the Night

3. Alien World

4. The Sight

5. Vicious Circle

6. Subterranean Man

7. Somewhere

8. Dark Sorrow

9. Crystallized

Line-Up:

Juan Ricardo – Gesang

Paul Konjicija – Gitarre

Chris Thomas – Bass

Rhiannon Wisniewski – Keyboards

Emery Ceo – Schlagzeug

Special guest:

Dale Robertson – 2. Gitarre

Michael Siefert – Gesang