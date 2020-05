Dark Blue Inc.: veröffentlichen neues live-Video und kündigen Start Next-Kampagne für ein limitiertes Vinyl Album an

Dark Blue Inc. lieferten 2019 mit Linked To Life ein beachtliches Debütalbum ab, das neben der ohnehin schon erlesenen Besetzung um Frank Pané (Bonfire, Sainted Sinners), dem Ex Malmsteen Sänger Göran Edman und Basser Hal Patino, der aktuell sein neues Maryann Cotton Album veröffentlicht, selbst Deep Purple Legende Ian Paice als Gastmusiker aufbot.

Bei der Release Tour wurde dabei ein Song als Video aufgenommen, das heute auf Youtube veröffentlicht wurde.

Time Will Never Wait

Gleichzeitig kündigt Bandleader Frank Pané eine Start Next-Kampagne an, an deren hoffentlich erfolgreichen Ende der Grundstein für ein limitiertes coloriertes Dark Blue Inc. Vinyl Album Linked To Life gelegt wird. Näheres wird die Band in Kürze bekannt geben.

Die Debüt CD gibt es hier: http://tinyurl.com/EPR-DarkBlueInc