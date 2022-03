Dark Easter Metal Meeting am 16. und 17. April 2022 in München (Vorbericht)

Eventname: Dark Easter Metal Meeting 2022

Bands: My Dying Bride, I Am Morbid, Belphegor, Gaahls Wyrd, Imperium Dekadenz, Hate, Varathron, Yoth Iria, Mork, Wormwood, Waldgeflüster, Demonical, Crescent, Vargsheim, Gravpel, Maahes, Marduk, Primordial, Swallow The Sun, Memoriam, Panzerfaust, Endseeker, Ellende, Dordeduh, Messa, Konvent, Anomalie, Slaughter Messiah, Kanonenfieber, Velnias, Rome, Perchta

Ort: Backstage Kulturzentrum, Reitknechtstraße 6, 80639 München

Datum: 16.04. – 17.04.2022

Kosten: ausverkauft

Genres: Dark Metal, Black Metal, Doom Metal, Death Metal

Link: https://mrw-concerts.de/darkeastermetalmeeting/

Wer die Osterfeiertage ohne nervige Familie, eierverteilendem Hasen und fröhlichem Frühlingserwachen verbringen möchte, der ist beim Dark Easter Metal Meeting in München genau richtig aufgehoben. Nach zwei langen Jahren Zwangspause geht es dieses Jahr endlich wieder dunkeldüster und überwiegend schwarzmetallisch in die Feiertage. Seit 2012 findet das Dark Easter Metal Meeting in München statt. Was mit 400 Gästen startete, fand schnell Anklang und so begrüßten das Festival schon 2015 bis zu 1400 Gäste. Die Veranstaltung hat sich zu einer festen Größe in der Black und Extreme Metal Szene etabliert.

Das Kulturzentrum Backstage stellt die Location und auf den drei Bühnen werden an zwei Veranstaltungstagen 32 internationale, nationale sowie regionale Bands auftreten. Die Veranstalter ließen sich nicht lumpen und stellten 2022 ein hochqualitatives und enorm aufregendes Line-Up zusammen. Kann man das Pandemieende gebührender feiern? Wohl kaum!

Mit den Headlinern My Dying Bride, Marduk, I Am Morbid und Primordial sind zwei fantastische Festivaltage vorprogrammiert. Dazu reihen sich weitere Metalgrößen wie Belphegor, Gaahls Wyrd, Swallow The Sun und Memoriam ein. Außerdem freuen wir uns auf Yoth Iria, Mork, Imperium Dekadenz, Endseeker, Varathron, Maahes, Wormwood und Hate.

Wir freuen uns schon sehr, werden vor Ort sein und für euch berichten.