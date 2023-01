Dark Side Of The Huhn presents „Audio Assault Vol 2“ am 04.02.2023 im Jugendhaus Mülheim-Kärlich (Vorbericht)

Eventname: Audio Assault Vol 2

Bands: AlphaBastard, Spread Of Disease, Unhinged, Coma-Taj, Relations

Ort: Jugendhaus Mülheim-Kärlich, Judengäßchen 9, 56218 Mülheim-Kärlich

Datum: 04.02.2023

Kosten: 8,00 € VVK, 10,00 € AK

Genre: Death Metal, Crustcore, Deathcore, Extreme Metal, Thrash Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Dark Side Of The Huhn

Link: https://www.facebook.com/events/5687665284625980?ref=newsfeed

Für die härtere Fraktion unter den Metallern heißt es am 04.03.2023 auf nach Mülheim-Kärlich ins Jugendhaus, denn dort gibt es mit Dark Side Of The Huhn presents Audio Assault Volume 2 ordentlich was auf die Ohren.

Gleich fünf Bands sorgen dafür, dass absolut keine karnevalistischen Gefühle aufkommen werden. Da ist nix mit schunkeln, sondern moshen ist angesagt! Dieses Mal sind am Start:

AlphaBastard: Mukke zwischen Crustcore und Death Metal, schnell, aggressiv und immer voll inne Schnauze!

Spread Of Disease: Thrash Metal aus Koblenz, die perfekte Musik für Riff-Fetischisten.

Unhinged: Blackened Deathcore von aggressiv über stampfend bis hin zu melancholisch.

Coma-Taj: Die Jungs haben sich bereits einen Namen in der Koblenzer Szene gemacht! Atmosphärisch, aggressiv und immer zum Moshen einladend.

Relations: Die Jungs aus Arnsberg sind bereits das zweite Mal zu Besuch in Mülheim-Kärlich. Das uneheliche Kind von Heaven Shall Burn und Sick Of It All wird euch an dem Abend Songs seines aktuell in der Produktion befindlichen zweiten Albums kredenzen.

Also kommt nach Mülheim-Kärlich, Ausreden gibt es keine, außer man bekennt sich als Schlagerfan!