dArtagnan: verlängern erfolgreiche Streaming-Show und veröffentlichen neues Video

Nach der erfolgreichen Streamingshow letzte Woche zum Albumrelease Feuer & Flamme – mit über 3.500 Fans – legen dArtagnan nach und verlängern das Event über das gesamte Osterwochenende. Der Clou: Jeder, der bereits ein Ticket gekauft hat, bekommt den Stream über Ostern geschenkt! Erster Eindruck gefällig?

Alle Infos & Tickets findet man unter: https://live4you.net/dArtagnan

Gestern Abend feierten die Nürnberger die YouTube-Premiere zu dem Song Glücksritter – ein waschechtes Live-Video aus dem brandneuen Album Feuer & Flamme. Die Bilder dazu stammen aus der Album-Release-Show – allesamt corona-konform gedreht, aber mit derart immensem Aufwand inszeniert, dass man sich spätestens ab dem fulminanten Geigensolo von Gustavo „Gustl“ Strauß als Teil der Menge fühlt – ganz vorn, mittendrin. Eine überaus angenehme und auch irgendwie nötige Erinnerung daran, wie schön Live-Musik ist und bald wieder sein wird.

Infos zur Show:

Wer die Jungs schonmal live auf der Bühne erlebt hat, weiß wie heiß das Feuer für die Musik brennt in den Herzen der Musketier-Rocker! Dass die unbändige Spiel- und Lebensfreude aktuell viel zu kurz kommt, dürfte klar sein – es muss also dringend mal wieder eine Bühne her, um der schieren Ausdruckskraft des aktuellen Albums eine Chance zu geben! Zum Albumrelease gab es deshalb ein abendfüllendes Programm mit aufwändiger Bühnen-Licht- und Feuershow, bekannten Gästen aufwändiger Sound- und Filmproduktion – gestreamt in FullHD nach Hause auf die Bildschirme! Um die Produktion finanziell zu stemmen und um der Band sowie der Livecrew in diesen Zeiten das Überleben zu sichern, gibt es verschiedene Ticketkategorien, sowie ein exklusiv nur am Ausstrahlungstag erhältliches Event-Shirt! Als Dankeschön beinhalten alle größeren Ticket-Bundles ein hochwertiges gedrucktes Hardticket zur Erinnerung an einen besonderen Abend. Die Band dankt für die großartige Unterstützung und freut sich auf einen großartigen Abend voller Feuer & Flamme!

Die illustren Gäste sind:

Torsten Sträter

Thomas Lindner (Schandmaul)

Hauptmann (Feuerschwanz)

Malte (Versengold)

Patty Gurdy

Billy Andrews (The Dark Tenor)

dArtagnan – Feuer & Flamme Live

23.09.21 Oberhausen Kulttempel

24.09.21 Hamburg Markthalle

25.09.21 Hannover Musikzentrum

01.10.21 Leipzig Anker

02.10.21 Dresden Tante Ju

07.10.21 Aschaffenburg Colos-Saal

08.10.21 Stuttgart Im Wizemann / Club

09.10.21 CH – Pratteln Z 7

21.10.21 Berlin Lido

22.10.21 Jena F-Haus

23.10.21 Köln Club Volta

28.10.21 München Backstage Halle

29.10.21 Nürnberg Hirsch

Booking: Headline Concerts Bonn, https://headlineconcerts.de/

