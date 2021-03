Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Hellhammer, Sons Of Apollo, Orange Goblin, Bölzer u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Hellhammer – Triumph Of Death

Artist: Hellhammer

Herkunft: Schweiz

Song: Triumph Of Death

Album: Apocalyptic Raids (EP)

Genre: Speed Metal, Thrash Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/hellhammerofficial

Hiidenhauta – Kaartuvat

Artist: Hiidenhauta

Herkunft: Finnland

Song: Kaartuvat

Album: Noitia On Minun Sukuni

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Hiidenhauta/

Sons Of Apollo – Labyrinth

Artist: Sons Of Apollo

Herkunft: USA

Song: Labyrinth

Album: Psychotic Symphony

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SonsOfApollo1/

Caligula’s Horse – Dragonfly

Artist: Caligula’s Horse

Herkunft: Australien

Song: Dragonfly

Album: Bloom

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/caligulashorseband

Symphony X – To Hell And Back

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: To Hell And Back

Album: Underworld

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Orange Goblin – Crown Of Locusts

Artist: Orange Goblin

Herkunft: England

Song: Crown Of Locusts

Album: Thieving From The House Of God

Genre: Stoner Metal, Stoner Rock, Doom Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.orangegoblinofficial.com

Bölzer – I Am III

Artist: Bölzer

Herkunft: Schweiz

Song: I Am III

Album: Hero

Genre: Black Metal, Death Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bolzerband

Holocaust – Alexander

Artist: Holocaust

Herkunft: Schottland

Song: Alexander

Album: Covenant

Genre: NWOBHM, Heavy Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Holometal/

Tool – Lateralus

Artist: Tool

Herkunft: USA

Song: Lateralus

Album: Lateralus

Genre: Alternative Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: https://toolband.com

Paragon – Masters Of The Seas

Artist: Paragon

Herkunft: Deutschland

Song: Masters Of The Seas

Album: Revenge

Genre: Power Metal, Speed Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: http://paragon-metal.com

Raven Black Night – Barbarian Winter

Artist: Raven Black Night

Herkunft: Australien

Song: Barbarian Winter

Album: Barbarian Winter

Genre: Epic Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ravenblacknightofficial

Thulcandra – Gates Of Eden

Artist: Thulcandra

Herkunft: Deutschland

Song: Gates Of Eden

Album: Under A Frozen Sun

Genre: Melodic Black Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: http://www.thetruethulcandra.com

Candlemass – Dustflow

Artist: Candlemass

Herkunft: Schweden

Song: Dustflow

Album: Dactylis Glomerata

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: https://candlemass.se

Iron Maiden – For The Greater Good Of God

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: For The Greater Good Of God

Album: A Matter Of Life And Death

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:24 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Periphery – Satellites

Artist: Periphery

Herkunft: USA

Song: Satellites

Album: Periphery IV: Hail Stan

Genre: Progressive Metal, Metalcore

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: http://www.periphery.net

Falkenbach – Vanadis

Artist: Falkenbach

Herkunft: Deutschland

Song: Vanadis

Album: Ok Nefna Tysvar Ty

Genre: Viking Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/falkenbach/

Satyricon – Dominions Of Satyricon

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: Dominions Of Satyricon

Album: The Shadowthrone

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SatyriconOfficial

Sulphur Aeon – Sinister Sea Sabbath

Artist: Sulphur Aeon

Herkunft: Deutschland

Song: Sinister Sea Sabbath

Album: The Scythe Of Cosmic Chaos

Genre: Blackened Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SulphurAeon/

Bloodthorn – Bleeding The Evil Inside

Artist: Bloodthorn

Herkunft: Norwegen

Song: Bleeding The Evil Inside

Album: In The Shadow Of Your Black Wings

Genre: Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bloodthorn/2370

Waylander – Morrigan’s Domain

Artist: Waylander

Herkunft: Irland

Song: Morrigan’s Domain

Album: The Light, The Dark And The Endless Knot

Genre: Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://waylanderband.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.