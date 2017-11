Beim DE MORTEM ET DIABOLUM hat sich für die 2017er-Ausgabe im Dezember noch ein Billing-Wechsel ergeben. Leider mussten TOTALSELFHATRED ihren Auftritt absagen. Neu bestätigt wurden dafür die Old School Heavy Metal-Durchstarter ATTIC, die unlängst ihr zweites Album veröffentlicht haben. Damit ist das Billing wieder komplett. Anbei findet ihr noch den aktuellen Flyer sowie die aktuelle Tagesaufteilung – die Running Order soll zeitnah folgen.

Friday, December 15th, 2017:

ATTIC

AUĐN

GAAHLS WYRD

KRATER

THE COMMITTEE

THE GREAT OLD ONES

THE STONE

Saturday, December 16th, 2017:

ACHERONTAS

BAPTISM

DESTROYER 666

FURIA

HEMELBESTORMER

OCTOBER TIDE

RIMRUNA

