“Das Malbuch für die ganz harte Fraktion geht bereits in die dritte Runde!“

Buchtitel: Wer malen will muss voll aufdrehen – Das Rock- und Metal-Malbuch mit den Original-Covern

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 52 Seiten

Genre: Malbuch, Album-Cover

Release: 15.10.2017

Autor: Renatus Töpke und Patrick Schmitz

Link: http://www.verlag-reiffer.de/

Verlag: Reiffer Verlag

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-945715-92-5

Preis: 5,99 €

Der Reiffer Verlag bzw. Renatus Töpke und Patrick Schmitz haben sichtbar Gefallen an ihrem Konzept Das Rock- und Metal-Malbuch mit den Original-Covern gefunden zu haben. Mit Wer malen will muss voll aufdrehen geht die Serie bereits in die dritte Runde. Wo die letzten beiden Auflagen noch mit 40 Seiten für Ausmalspaß gesorgt haben, dürfen sich alle Käufer nun auf 52 Seiten verwirklichen. Der Preis bleibt konstant und steigt gerade mal um einen Euro auf immer noch lächerliche 5,99 €.

Wer die letzten beiden Malbücher besitzt, wird ganz sicher vor zwei Wochen schon Wer malen will muss voll aufdrehen im Postkasten gehabt haben. Wer von dem ganzen Spaß, der nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für Biertrinkende Headbanger ist, noch nichts gehört hat, sollte jetzt aufpassen. Dazu sage ich gerne noch einmal, dass meine persönliche Leistung damals im Kunstunterricht unterirdisch war. Jetzt, mit kleinem Nachwuchs an Bord, macht es richtig Laune das Papier bunt zu machen. Auch wenn der kleine Sprössling nichts von der Originalgestaltung wissen möchte, so entstehen abstrakte Werke, die Blind Guardian oder Exodus in der Form und dem Farbspiel wohl nicht gewählt hätten. Ihr habt keine Kinder – gar kein Problem. Dann besteht die Möglichkeit, dass am Ende tatsächlich die eigentlichen Cover entstehen. Passend zur dunklen Jahreszeit eine Beschäftigung, bei guter Musik und vielleicht auch einem guten Whisky oder Bier. Kommen wir auf die Cover: mit dabei Machine Head – Bloodstone & Diamonds, The New Black – A Monster Life, oder Cathedral mit The Guessing Game. Ebenfalls nicht zu verachten Sounds From The Heart Of Gothenburg von In Flames oder der kitschige Carolus Rex der Power Metal Giganten aus Schweden Sabaton. Mehr möchte ich an dieser Stelle vom Inhalt gar nicht verraten. Von allen Sub Metal / Rock Genre darf was befleckt werden.

