Es rückt näher und näher … das DE MORTEM ET DIABOLUM wird in wenigen Wochen zum vierten Mal seine unheiligen Tore öffnen. Beim finsteren Jahresabschluss im Berliner Columbia Theater werden an zwei Tagen u.a. DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, NECROS CHRISTOS, SVARTIDAUĐI, MISÞYRMING, BLAZE OF PERDITION, ENDEZZMA und viele mehr erwartet.

Jetzt haben die Veranstalter die Running Order bekannt gegeben:

Freitag, 14.12.2108:

23:30 – 00:30 SVARTIDAUĐI

22:00 – 23:00 NECROS CHRISTOS

20:40 – 21:30 DARVAZA

19:30 – 20:20 ZHRINE

18:25 – 19:10 NAĐRA

17:25 – 18:05 KULT

16:35 – 17:05 ULSECT

Doors 16:00

Samstag, 15.12.2018:

23:30 – 00:30 DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

22:00 – 23:00 MISÞYRMING

20:40 – 21:30 BLAZE OF PERDITION

19:30 – 20:20 ENDEZZMA

18:25 – 19:10 STREAMS OF BLOOD

17:20 – 18:05 OPHIS

16:20 – 17:00 GAEREA

15:30 – 16:00 IN TWILIGHT’S EMBRACE

Doors 15:00

Tickets sind nach wie vor im Vorverkauf erhältlich:

Hard-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00-4043.html

E-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00.html

Für Gäste von außerhalb Berlin bietet das Festival spezielle Kombipakete aus Ticket und Übernachtungen an: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/dmed-tickets-2018-uen-im-metropol-hostel.html

Kommentare

