Dead Girls Academy: kündigen Tour für 2021 an

Las Vegas Rocker Dead Girls Academy sind kurz nach ihrer neuesten Albumveröffentlichung Doves In Glass Houses bestrebt, ihre Ware nächstes Jahr mit der Doves In Glass Houses Tour, die am 21. Mai in Birmingham (UK) beginnt, auf die Live-Bühne zu bringen. Special guests sind Ovtlier, Paul Bartolome und The Edge Of Reason.

Sänger Michael Orlando kommentiert: „Während wir kämpfen, um uns daran zu erinnern, wer wir in diesem Chaos sind, können wir unseren wahren Zweck auf diesem Planeten nicht vergessen. Ich wurde hierher gebracht, um Musik zu kreieren und zu spielen! Aus diesem Grund freue ich mich riesig, unsere Doves In Glass Houses UK / European Tour anzukündigen. Wir freuen uns sehr, unser neues Album auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken. Wir lieben alle unsere Fans und können es kaum erwarten, euch alle bald zu sehen!“

Die Band veröffentlichte dieses Jahr drei Musikvideos – This Is War, das NSFW Video Addicted To Your Heart und Agonize. Das nächste Video der Band, Inside Out, mit dem Gitarristen Jinxx von Black Veil Brides, der die Geige spielt, soll bald veröffentlicht werden.

Die famosen Dead Girls Academy haben nicht nur einen verdammt schicken Bandnamen, sondern servieren Euch auch den perfekten Soundtrack für den Herbst und Winter. Die Truppe aus Las Vegas überzeugt mit angedüstertem Modern Rock mit Hooks, Spielfreude und einer ganz eigenen Coolness: kraftvoll, melodisch, mitreißend, emotional, aktuell und dennoch trendfrei.

May 2021 – Doves In Glass Houses Tour

21.05. – Manchester, UK @ Satan’s Hollow

22.05. – Birmingham, UK @ Dead Wax

23.05. – London, UK @ Underworld

25.05. – Hamburg, Germany @ Headcrash

26.05. – Berlin, Germany @ Privatclub

27.05. – Munich, Germany @ Kranhalle

28.05. – Baden, Switzerland @ Werkk

29.05. – Frankfurt, Germany @ Das Bett

30.05. – Amsterdam, NL @ Q Factory