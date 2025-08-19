Deathfeast Andernach 2025: Day Splits und Running Order für das Festival vom 21.08. bis 23.08.2025 stehen

Das Deathfeast Open Air – The Most Brutal Festival in Europe – findet vom 21.08. bis 23.08.2025 statt. Austragungsort des Deathfeast Open Air 2025, eines der brutalsten Metal Festivals in Europa, ist das Außengelände des JUZ in Andernach. Es vereint in drei Tagen Death Metal, Grindcore, Goregrind, Slam Death Metal und Old School Death Metal.

Das Deathfeast Open Air ist Anziehungspunkt für Fans dieses Genres aus ganz Europa. In den letzten Jahren sind viele Freundschaften geschlossen worden und die Fans feiern ausgelassen zusammen mit den Musikern dieses einzigartige Festival. Freunde der extremen Gangarten werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Lärm und eine Menge Spaß sind angesagt.

Die Veranstalter haben für das diesjährige Festival bereits die Day Splits und die Running Order veröffentlicht (klickt auf das Bild unten).

Time For Metal war in den letzten Jahren dabei und wird sich dieses coole Event der Extraklasse auch 2025 nicht entgehen lassen. Wer mag, kann sich zum Beispiel hier ein paar Eindrücke vom Deathfeast Open Air 2019 oder hier von der Quarantine Edition 2021 holen.

Wer noch keine Tickets hat, sollte sich beeilen, hier kommt ihr direkt zu den Tickets.

Hier kommt ihr direkt zur Homepage des Festivals.