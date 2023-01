Deathstars: kündigen neues Album „Everything Destroys You“ an & veröffentlichen atemberaubendes Video zur neuen Single „This Is“

30Die schwedische Industrial-Kultband Deathstars meldet sich endlich mit ihrem neuesten Werk Everything Destroys You zurück, das am 5. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Ihre erste Veröffentlichung seit über acht Jahren markiert ein lang erwartetes Comeback, das alles in den Mittelpunkt stellt, was Deathstars ausmacht: Adrenalin, Bombast, Sex & Glam!

„Der Grund, warum es so lange gedauert hat, ist, dass wir einfach eine Pause wollten – und brauchten – nach intensivem Touren und so weiter, und obendrein gab es die Pandemie, so dass die Tourneen verschoben wurden und die Veröffentlichung mit ihnen, so dass es sich fantastisch anfühlt, endlich Everything Destroys You präsentieren zu können“, sagt Nightmare Industries.

Die Band feiert ihre Rückkehr mit einem beeindruckenden Video zur ersten Single This Is.

Frontmann Whiplasher Bernadotte sagte über das Video: „Wir hatten eine Menge Diskussionen über das erste Video. Irgendwann sollte es in Mexico City gedreht werden, am nächsten Tag in Paris oder Belgrad, aber am Ende haben wir es einfach in Stockholm gedreht, wo wir leben. Es war eine Art abgespeckte Produktion, bei der wir ein paar Tage lang im alten Schlachthofviertel in Stockholm gedreht haben. Wir wollten ein Video ohne Greenscreen oder Bluebox machen, einfach ein geradliniges Rockvideo, das in weniger als vier Minuten zeigt, worum es in der Band geht. Es war seltsam, es dort zu drehen, wo wir es gemacht haben. Wir haben es in der Slaktkyrkan gedreht, was „Die Schlachtkirche“ bedeutet, und das Szenario… Nun, in einer Ecke sah man eine sehr androgyn aussehende Cat in High Heels mit einer Menge seltsamer Lichter um sie herum, in einer anderen Ecke Nightmare, der in einer Zwangsjacke an einen Zaun gefesselt war, dann hatten wir Skinny mit einer Kettensäge und einem Winkelschleifer, der gerade Schaufensterpuppen enthauptete, Nitro, der sich in einem Meer aus Feuer und Trommeln abmühte, und auch mich mit meiner 130 Kilo schweren Python, die 6,30 Meter lang ist und Cruella heißt. Interessante Kreatur! Es war sehr schwer, mit ihr herumzulaufen; sie rutschte um meine Schultern und leckte mir ständig mit ihrer Zunge den Hals. Wir hatten eine gute Zeit.“

Seht euch das Video hier an: https://youtu.be/zQU9G2UY82g

Anhören / Vorbestellen: https://bfan.link/deathstars-thisis-1152.ema

Das Album wird in folgenden Formaten erscheinen:

– CD-Jewel-Case mit 16-seitigem Booklet

– 1LP-Hülle + A2-Poster weiß

– 1LP-Hülle + A2-Poster dunkelgrün & gelb gesprenkelt

Deathstars – Line-Up

Whiplasher Bernadotte – Gesang

Nightmare Industries – Gitarren und Keys

Cat Casino – Gitarren

Skinny Disco – Bass

Deathstars online:

www.deathstars.net

www.facebook.com/deathstars

www.nuclearblast.de/deathstars