Enslaved: veröffentlichen neue Single „Forest Dweller“

Enslaved haben eine neue Single und ein Video aus Heimdal veröffentlicht, ihrem 16. Studioalbum, das am 3. März 2023 erscheinen wird. Forest Dweller beginnt mit progressiver Pracht und führt den Hörer auf eine aufwühlende, psychedelische Reise durch archaische nordische Folklore. Man könnte sich fragen, welche Lehren wir von unseren himmlischen Vorfahren ziehen können? Vielleicht werden wir ihre wahren Absichten nie verstehen, aber ihr Echo wird trotzdem weiterleben.

Enslaved’s Grutle Kjellson kommentiert:

„Für mich war Forest Dweller der unmittelbarste Song auf dem Album, zumindest in seiner frühesten Form als Instrumental-Demo. Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich in einige der anderen Songs des Albums hineinzuversetzen, aber dieser erschien mir irgendwie logisch, zumindest für Enslaved-Verhältnisse. Ich hatte eine Idee für einen Text, und Ivars erstaunliche und vielfältige Riffs auf diesem Stück machten es mir leicht, den Text zu entwerfen. Ich machte mir einen groben Plan, was ich dazu singen wollte, und wir haben dann tatsächlich einige Teile dieser Aufnahmen auf dem Album verwendet!

Der Song zeigt eine Art repräsentative Auswahl unserer Inspirationen: Led Zep, Genesis, Destruction, Iron Maiden und David Bowie, um nur ein schizophrenes Sammelsurium von Einflüssen zu nennen. Das spiegelt sich auch in den Texten wider, die sowohl von Dunkelheit als auch von Licht in Verbindung mit der Natur von Heimdal handeln.“

Ihr könnt Heimdal hier vorbestellen: https://enslaved.bfan.link/heimdal.ema

Hört euch Forest Dweller hier an: https://enslaved.bfan.link/forest-dweller.ema

Seht euch das Video zu Forest Dweller hier an: https://youtu.be/VwfHfQX6WSw

Mehr zum neuen Album Heimdal und die aktuellen Tourdaten für 2023 erfahrt ihr hier:

Enslaved – 2023 Festival Shows

04. Feb. DK, Fredericia – Winter Metal Magic

13. May. UK, London – Incineration Festival

05. Aug. NO, Bergen – Beyond The Gates

10. Aug. CZ, Jaroměř – Brutal Assault

12. Aug. DE, Thüringen – Party.San

10./11. Nov. MX, Monterrey – Mexico Metal Fest

