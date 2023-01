Vorna: enthüllen erste Single und Albumdetails zum neuen Album „Aamunkoi“

Die finnische Melodic-Metal-Band Vorna enthüllt erste Single und Albumdetails zum neuen Album Aamunkoi.

Hiljaisuus Ei Kestä, die erste Single aus dem kommenden neuen Vorna-Album Aamunkoi, ist

jetzt auf allen digitalen Plattformen (hier) erhältlich!

Vorna über Hiljaisuus Ei Kestä:

„Hiljaisuus Ei Kestä (Silence Never Lasts) diente als Gefäß für die ersten Emotionen, die in der ersten Woche von Putins Angriff auf die Ukraine geweckt wurden. Die Menschheit lernt nie, und es gibt immer jemanden, der die Leere füllt und den Frieden, den wir für selbstverständlich gehalten haben, erschüttert.“

Die Musik von Vorna aus Tampere ist ebenso melancholisch wie unterschwellig düster. Kein Wunder, dass die Gruppe bereits mit Insomnium, Wintersun, Kalmah, Thyrfing und Whispered getourt oder Shows gespielt hat. Das Sextett aus Finnland, das seit 2008 aktiv ist, tritt mit einem majestätischen Metalsound an, der auch symphonische und folkige Akzente aufweist.

Das vierte Album der Band zeichnet sich durch seine selbstverständliche, atmende Musikalität aus. Die Texte sind wieder in der finnischen Muttersprache der Musiker gehalten und unterstützen den mythischen Charakter der Stücke. Der Albumtitel könnte kaum treffender gewählt sein. Aamunkoi kann mit „Aurora“ übersetzt werden. In der Literatur bedeutet dies „Die Morgendämmerung“. Im hohen Norden, wo Vorna herkommen, ist dies auch die Bezeichnung für das Phänomen der Polarlichter. In beiden Interpretationen spielen Dunkelheit und Anmut eine Rolle. Auch Erstaunen und Angst sind damit zu verbinden. Nicht alles ist fassbar und klar zu verstehen. Vieles bleibt im Unbestimmten und in den Zwischentönen. Damit schließt sich der Kreis zum melancholischen Metal der sechs Finnen und ihrem naturverbundenen Kunstverständnis.

Im Vergleich zum Debüt Ajastaika (2013), dem zweiten Album von 2015, Ei Valo Minua Seuraa, und dem Debüt auf Lifeforce Records, Sateet Palata Saavat (2019), übertreffen sich Vorna auf Aamunkoi selbst. Alle Songs klingen ungemein facettenreich, akzentuiert und vor allem atmosphärisch.

Die düstere Emotionalität und die feinen Melodielinien des vierten Albums der Band ziehen in ihren Bann. Das kontrastreiche Spiel zwischen vorwärtsdrängenden Attacken und zerbrechlicher Atmosphäre, die in die Tiefe reicht, wirkt nachhaltig und beeindruckt.

Vorna über Aamunkoi:

„Das Leben ist endlich, unberechenbar und ungerecht. Das Hauptthema des Albums ist das Überleben in einer unsicheren Welt, in der die Glücklichen, die einen neuen Tag erleben dürfen, die Chance haben, nach einer besseren Zukunft zu streben – wenn sie es noch können.

Musikalisch ist Aamunkoi das bisher melodischste Werk von Vorna, und wir haben unseren musikalischen Horizont einmal mehr auf allen Instrumenten in Richtung neuer Territorien erweitert. „

Aamunkoi erscheint am 21. April 2023.

Hier könnt ihr das neue Album vorbestellen: https://vornalfr.bandcamp.com/

Die Tracklist zu Aamunkoi findet ihr in unserem Release-Kalender:

Vorna live:

06.05.23 FI – Tampere @ Yo-talo

12.05.23 FI – Helsinki @ Kuudes Linja

20./22.07.23 FI – Laukaa @ John Smith Rock Festival

04./05.08.23 FI – Tampere @ SaariHelvetti

10./12.08.23 FI – Kotka @ Dark River Festival

Vorna online:

https://www.facebook.com/VornaOfficial/

https://www.instagram.com/vornaofficial/