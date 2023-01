From Fall To Spring: kündigen brandneues Album „Rise“ an und veröffentlichen neue Single / Video „Draw The Line“

Die deutschen Nu Metal-/Rock-Könige From Fall To Spring haben ihr allererstes Album Rise angekündigt und servieren ihren brandneuen Track Draw The Line, ein wiederbelebendes Stück, das die Fackel der 2000er Jahre trägt und ihre offizielle Teilnahme am Voting für den Eurovision Song Contest 2023 ist!

Nach der letztjährigen Eurovision Song Contest-Affäre, bei der Electric Callboy von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen wurden, haben From Fall To Spring nun die Chance, als erste Metal-Band in der Geschichte Deutschland in diesem Jahr in Liverpool zu vertreten.

Also setzt euch für Heavy Music ein und stimmt jetzt ab! \m/

Rise wird am 14. April als CD und limitiertes farbiges Vinyl erhältlich sein, zusammen mit Merch-Optionen im Arising Empire Shop, Impericon oder EMP.

„Wir haben die Arbeit an den Songs für Rise genossen. Die Musik lässt den Sound der 2000er Jahre wieder aufleben, der einen großen Einfluss auf unsere Generation hatte. Mit dem vorliegenden Album haben wir versucht, diesen Sound in die moderne Welt, in der wir heute leben, zu übertragen, und wir sind unglaublich glücklich mit dem Ergebnis!“

Draw The Line hier ansehen: https://youtu.be/mSKozERFZYs

Bestellt euch Rise jetzt als CD, limitiertes farbiges Vinyl und Merch vor:

https://arisingempire.com/rise

Die Tracklist zu Rise findet ihr in unserem Release-Kalender:

From Fall To Spring Tour 2023

17.02. Oberhausen – Kulttempel

18.02. Münster – Sputnik Café

25.03. Diamond Event Feuchtwangen – Stadthalle Kasten

08.04 Frankfurt – Nachtleben

15.04. Stuttgart – clubCANN (wenig Tickets)

21.04. Hannover – Lux (wenig Tickets)

22.04. Köln – Helios37

29.04. Leipzig – Hellraiser

02.06. Lübeck – Campus Open Air

03.06. Hamburg – Indra (hochverlegt) (wenig Tickets)

Tickets: https://www.bandsintown.com/de/a/3277224-from-fall-to-spring

From Fall To Spring sind Newcomer aus dem Südwesten Deutschlands, die sich dem melodischen New Metal verschrieben haben. Mit den beiden selbstproduzierten EPs A Better Tomorrow (2017) und Disconnected (2019) legten die Jungs einen beeindruckenden Start hin und knackten 2020 die Marke von einer Million Klicks auf den gängigen Streaming-Portalen. Die Single Supernova sorgte erstmals auch im Ausland für Aufsehen und kommt zusammen mit den beiden anderen Singles Rise und Br4infck auf über vier Millionen Streams.

Angesichts dieser beeindruckenden Zahl wurde natürlich auch die Musikindustrie auf die Band aufmerksam, die schließlich bei Arising Empire, einem der größten deutschen Rock- und Metal-Labels, unterschrieb. Es folgten fünf Singles mit dazugehörigen Musikvideos, die den Social-Media-Profilen von From Fall To Spring eine enorme Aufmerksamkeit bescherten.

Die Band, die aus den Zwillingsbrüdern Philip und Lukas Wilhelm (beide Gesang), Simon Triem (Keyboard), Benedikt Veith (Schlagzeug), Sebastian Monzel (Gitarre) und León Arend (Bass) besteht, hat mittlerweile über 100.000 Follower auf TikTok und über 30.000 auf Instagram. So wurden auch Festivalveranstalter auf die Überflieger aufmerksam, die 2022 unter anderem auf dem Full Force und dem Pell Mell Festival spielten und anschließend eine gut besuchte Headlinertour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz absolvierten.

From Fall To Spring sind:

Philip Wilhelm – Gesang, Gitarre

Lukas Wilhelm – Gesang, Gitarre

León Arend – Bass

Simon Triem – Keyboards

Benedikt Veith – Schlagzeug

From Fall To Spring online:

https://www.facebook.com/from.fall.to.spring

https://www.instagram.com/from.fall.to.spring

https://www.fromfalltospring.de