Overkill: kündigen neues Album „Scorched“ an und veröffentlichen Visualizer für Single „The Surgeon“

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind Overkill die Wegbereiter für einige der charakteristischsten Momente in der Welt des Metal. Am 14. April werden die Thrash-Legenden aus New Jersey ihr zwanzigstes Studioalbum mit dem Titel Scorched über Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Am 27.Januar bot die Band ihren Fans mit der Single The Surgeon einen ersten Vorgeschmack auf das Album an. Die Hörer werden einen Crashkurs in Overkill 101 genießen, mit glühenden Vocals, chirurgisch geschredderten Riffs, galoppierenden Drums und dem dreckigen Low-End-Bass, für den die Fans aus der Gosse kommen. . Genießt den klassischen Sound, für den ihr die NJ-Thrash-Band seit über 40 Jahren liebt, mit dem Visualizer für The Surgeon hier:

Hört euch The Surgeon auf allen Streaming-Plattformen an:

https://bfan.link/Overkill-TheSurgeon

Bobby Blitz von Overkill kommentiert: „Mann, es kommt mir vor, als wäre es für F-in, seit wir gechattet haben!!!! Ha! Ich sag euch was, das ist die längste Zeit, die jemals zwischen Overkill-Veröffentlichungen lag, Februar 19 bis April 23.“

„Für mich wurde es zu meinem ‚Peterpandemie‘-Tipp. Ich schrieb meinen Teil, riss ihn herunter und dann wieder und wieder. Ich ertappte mich dabei, dass ich noch Teile änderte, während Colin mischte! Das wurde zur Normalität in einer sehr abnormalen Zeit, zur Vernunft inmitten des Wahnsinns. Irgendwo in Scorched spiegelt sich das alles wieder, ein roter Faden, es ist der Ort, an den ich gegangen bin, um zu bekommen, was ich brauchte, vielleicht auch, was ‚wir‘ brauchten. Es ist anders, das ist sicher, ein Old-School-Ansatz/Mix in einer modernen Welt…. War es das Warten wert? Sag du es mir… wir sehen uns auf der Straße! Horns up!“

Scorched bot eine neue Aufnahmeumgebung, da alle Mitglieder die Möglichkeit hatten, alleine aufzunehmen. Das Abmischen des Albums wurde von Colin Richardson und seinem Assistenten Chris Clancy übernommen. Johnny Rodd half bei der Gesangsproduktion, und Maor Appelbaum übernahm schließlich das Mastering und den letzten Schliff. Die Band wandte sich an den Künstler Travis Smith, um das Albumcover zu gestalten.

Scorched wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD-Juwel

CD-Juwel Fluorescent Green Cassette (limitiert auf 400 Stück weltweit)

Longbox (limitiert auf 1.000 Stück weltweit)

– CD-Juwel

– Button

– Sticker

– CD-Juwel – Button – Sticker Doppel-LP

– Schwarz

– Aztec Gold (limitiert auf 2.500 Stück weltweit)

– Fresh Green (limitiert auf 1.000 Stück weltweit)

– Trans Amber mit fluoreszierendem Grün

Overkill erweitern ihre Reichweite, aber lasst euch nicht täuschen, sie bleiben die dreckigen, massiven Gossen-Thrasher, die wir alle kennen und lieben.

Bestellt Scorched in einem Format eurer Wahl hier vor: https://bfan.link/Overkill-Scorched

Die Tracklist zu Scorched findet ihr in unserem Release-Kalender:

Overkill werden diesen Frühling für ihre Killfest–Europatour zur Unterstützung des neuen Albums nach Übersee gehen. Die 14-tägige Tour beginnt am 13. April und wird von den Labelkollegen und Bay Area Legenden Heathen begleitet. Für die Tour werden Overkill VIP-Tickets anbieten, die die Möglichkeit bieten, mit der Band abzuhängen und Fotos zu machen. Für jede Show werden nur 20 VIP-Tickets zur Verfügung stehen,

Allgemeine Eintrittskarten und VIP-Tickets für die Tour können hier erworben werden: https://overkill.deinetickets.de

Bestätigte Termine für Overkills Killfest-Europatour 2023 mit Heathen sind wie folgt:

April 2023

13.04. DE – Bochum – Zeche

14.04. NL – Zwolle – Hedon

15.04. DE – Osnabrück – Hyde Park

16.04. DE – Berlin – Huxleys

17.04. DE – München – Backstage

18.04. DE – Stuttgart – LKA

19.04. CH – Zürich – Komplex

21.04. IT – Parma – Campus Industry

22.04. IT – Fontaneto – Phenomenon Club

23.04. DE – Saarbrücken – Garage

24.04. DE – Wiesbaden – Schlachthof

25.04. BE – Vorselaar – De Dreef

26.04. FR – Paris – Trabendo

28.04. ES – Pamplona – Totem

29.04. ES – Barcelona – Razzmatazz 2

August 2023

13.08. BE – Alcatraz Festival – Kortrijk

