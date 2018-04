In Der Hölle Spricht Man Deutsch, das neue Album von Debauchery vs. Balgeroth, wird im Juli 2018 bei Massacre Records erscheinen!

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, gibt es bereits in Form des offiziellen Videos zur Single Blutgott Blitzkrieg, performt von Balgeroth

Balgeroth ist der dritte und letzte Teil des Triptychons der Blutgötter – welches aus Debauchery, Blood God und Balgeroth besteht. Brutal, brachial und in deutscher Sprache. Man spricht Deutsch. Genau so ist auch der Albumtitel zu verstehen; es sind deutsche Texte ohne politische Botschaft.

Balgeroth ist der Erste der Blutgötter. Die Lieder handeln von seinen Kreaturen und den Kriegen in der Hölle, auf Erden und den apokalyptischen Schlachtfeldern der Erde der Zukunft.

Debauchery vs. Balgeroths neues Album In Der Hölle Spricht Man Deutsch wird als 2CD Jewel Case, limitiertes 3CD Digipak, streng limitierte Vinyl LP sowie als Stream und Download erhältlich sein.

Debauchery live

02.06.2018 DE Büßfeld – M:O:A M.I.S.E. Open Air

23.06.2018 DE Fehrbellin/Protzen – Protzen Open Air

30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

12.-14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air) [„In der Hölle spricht man Deutsch“ Album Release Show]

Debauchery vs. Balgeroth – Deutsch Tour 2018

20.07.2018 AT Haag – Blood Moon Festival

27.07.2018 DE München – Free & Easy Festival

06.10.2018 DE Aalen – Rock It

12.10.2018 AT Graz – Explosiv

13.10.2018 AT Wien – Escape

19.10.2018 DE Gadenstedt – Black Hand Inn

20.10.2018 DE Ahrensburg – Unleash the Kraken Festival

26.10.2018 DE Rostock – Alte Zuckerfabrik

27.10.2018 DE Berlin – Nuke Club

02.11.2018 DE Erfurt – From Hell

03.11.2018 DE Weinheim – Cafe Central

23.11.2018 DE Nürnberg – Der Cult

24.11.2018 DE Radolfzell – Bokle

01.12.2018 DE Essen – Turock

21.12.2018 DE Annaberg – Clubgelände Tanks MC

22.12.2018 DE Leipzig – Hellraiser

23.12.2018 DE Stuttgart – Keller Klub

09.02.2019 DE Gera – Comma

Blood God live

14.04.2018 DE Erfurt – Club From Hell

11.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air Warum-up Show)

31.08.2018 DE Nauen – Rock For Roots

https://www.blutgott.com

https://www.facebook.com/DebaucheryBand

https://twitter.com/debaucheryband

https://www.youtube.com/user/DebaucheryBG

https://www.instagram.com/debaucherybloodgod

