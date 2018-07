Am 26.10.2018 erscheint mit „Livecircle“ das Debütalbum der deutschen Midtempo-Groove-Machine DEDPOOL. Das Album der fünfköpfigen Band aus Hilfarth begleitet den Hörer wie das richtige Leben, von der Geburt bis in das Grab. In den zehn Songs, die sich über eine gute Dreiviertelstunde verteilen, bekommt der Hörer einiges geboten:

Eine Mischung aus groovenden Riffs, stampfenden Drums und bestialischen Vocals, die trotz der großen Abwechslung eingängig klingen und einen roten Faden verfolgen. Ein druckvoller und dynamischer Sound ist der Band sehr wichtig.

Gemixt wurde der Logplayer von niemand geringerem als Jacob Bredahl (Ex-Hatesphere).

Das Master übernehmen Audio Siege aus Portland, Oregon.

Auf ihrer Facebook Seite hat die Band nun schon einmal vorab das Cover und die Trackliste veröffentlicht.

Folgende Songs werden sich auf dem Album befinden:

TRACKLIST

01. Rebirth

02. The Disease

03. Spit It Out

04. Testament

05. Homecoming

06. The Wolf

07. Stranger Self

08. Bacteria

09. Lifecircle

10. The Unknown

