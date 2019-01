Dedpool veröffentlichen mit Homecoming die zweite Single aus ihrem Debütalbum Lifecircle. Im Gegensatz zum angriffslustigen Vorgänger Stranger Self kommt Homecoming melancholischer und wehmütiger daher.

Lifecircle erschien bereits am 26.10.2018 über Boersma-Records (Soulfood/Record Jet), nachdem die Midtempo Groove Machine die Bühnen mit den Sludge Legenden Crowbar oder den Groove Metal Schwergewichtlern Ektomorf teilen konnte. Das Album wurde unter der Regie von Achim Kaiser (u.a. Motorjesus) produziert und von Ex-Hatesphere Frontmann Jacob Bredahl im Dead Rat Studio in Dänemark gemastert. Gemixt wurde Lifecircle in Portland, Oregon von Audiosiege (u.a. Converge, Pentagram, Mantar, Obituary).

Homepage: www.dedpoolmusic.com

Facebook: https://www.facebook.com/Dedpoolmusic

