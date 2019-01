Nächste Woche ist es endlich soweit: Die deutschen Melodic Death/Doom Metaller Nailed To Obscurity werden ihr Nuclear Blast-Debüt Black Frost am 11. Januar 2019 auf den Markt bringen. Um das neue Jahr gebührend zu beginnen, hat das Quintett heute den zweiten und gleichzeitig finalen Track-By-Track-Trailer online gestellt, in dem die Bandmitglieder weitere Details zu Feardom, Cipher, Resonance und zu guter Letzt Road To Perdition preisgeben. Zu sehen gibt es diesen hier.

Teil I:

Seht euch auch NTOs brandneues Musikvideo zu Tears Of The Eyeless an.

Sänger Raimund Ennenga dazu: „Kühl, leer, verloren – ein emotionsloses Wesen oder eine arme Seele, die sich nach Freiheit sehnt? Manchmal liegt die Antwort genau dazwischen, denn es gibt immer Gründe, warum ein Auge nicht glänzt. Tears Of The Eyeless erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr wahres Selbst nahezu vergraben hat, aber ihr Innerstes findet einen Weg…“

Mehr zu Black Frost:

Black Frost OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LY7Oo3H5ec8

Albumtrailer: https://www.youtube.com/watch?v=viu9rdU9ns0

Black Frost ist in verschiedenen Formaten (TS+DIGI-BUNDLE, DIGI, LP) vorbestellbar:

http://nblast.de/NTOBlackFrost

Bestellt das Album digital vor, um Black Frost sofort zu erhalten!

Hört euch den Track auch in den NB Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Black Frost – Tracklist:

01. Black Frost

02. Tears Of The Eyeless

03. The Aberrant Host

04. Feardom

05. Cipher

06. Resonance

07. Road To Perdition

Bonustracks (DIGI)

08. Abyss (2019)

09. Autumn Memories (2019)

10. Fallen Leaves (2019)

Black Frost bietet sieben brandneue Longtracks, die den Hörer mit ihrer beeindruckenden Atmosphäre in eine andere Welt eintauchen lassen, ohne jedoch den bandeigenen Sound aufzugeben. Aufgenommen wurde die Platte gemeinsam mit Produzent V. Santura (u.a. Triptykon, Dark Fortress, Barren Earth, Obscura) im Woodshed Studio (bei Landshut), während sich Santiago Caruso erneut um die Gestaltung des Artworks gekümmert hat. Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums gebührend zu feiern, hat die Band kürzlich eine Releaseshow angekündigt. Diese wird am 10. Januar 2019 im JUZ Schlachthof Aurich stattfinden. Dabei werden Apallic als Support die Bühne entern. Sichert euch jetzt Tickets: www.ticketticker.de

Doors: 18.30 Uhr

Apallic: 19.00 – 19.50 Uhr

Nailed To Obscurity: 20.15 – 21.30 Uhr

Kommentare

Kommentare