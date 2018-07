Parasite Inc.: Veröffentlichen Musikvideo und zweite digitale Single „Once And For All“

Parasite Inc.: Veröffentlichen Musikvideo und zweite digitale Single „Once And For All“

Back for war… Die deutschen Melodic-Death-Newcomer PARASITE INC. haben angekündigt, Ihr zweites Studioablum mit dem Titel »Dead And Alive«, am 17. August 2018 über Reaper Entertainment Europe zu veröffentlichen. Um den Release der Platte gebührend zu feiern, hat die Band eine exklusive Releaseshow auf dem diesjährigen Summer Breeze Open-Air bestätigt.

Heute präsentiert Euch die Band nun das offizielle Musikvideo zur zweiten Single-Auskopplung „Once And For All„:

Die Band sagt dazu:

„Nach der ersten Single und dem Lyric-Video zu ‚Headf**k Rollecoaster‘ wollen wir nochmal kräftig nachschüren! Noch schneller, melodischer und aggressiver: hier kommt ‚Once and for All‘ und das offizielle Video zur zweiten Single-Auskopplung von ‚Dead and Alive‘.“

Bestellt »Dead And Alive« jetzt vor: www.reapermusic.de/parasiteinc

Das Lyric-Video zur ersten Single „Headfuck Rollercoaster“ gibt es hier zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=zD9ByRvK8YI

Die „Dead and Alive“ Tracklist liest sich wie folgt:

1. Countershock

2. Once And For All

3. This World

4. Fall Of The Idealist

5. Headfuck Rollercoaster

6. Flesh Decadence

7. Red Wine Collider

8. Sunset Overdrive

9. Cold Silent Hell

10. Dead And Alive

11. Empty Streets (Cover)

Mehr zu PARASITE INC.:

„Wenn im modernen, melodischen Death Metal eine junge, deutsche Band es schafft, von sich Reden zu machen, dann muss auch etwas dahinterstecken.“ attestiert der deutsche Metal Hammer PARASITE INC. zu Ihrem offiziellen Debüt „Time Tears Down“ im August 2013 und unterstreicht damit einmal mehr das durchweg positive Echo von Presse und Fans zu den musikalischen Qualitäten, welche die 2007 gegründete Aalener Band auch live immer wieder erfolgreich unter Beweis stellt, getreu dem Motto: 666% auf alles – außer Klargesang.

PARASITE INC. sind:

Kai Bigler – Gesang / Gitarre

Dominik Sorg – Gitarre

Stefan Krämer – Bass

Benjamin Stelzer – Schlagzeug

Kommentare

Kommentare