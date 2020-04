Deep Purple: verschieben die Veröffentlichung von „Whoosh!“ auf den 7. August 2020

Deep Purple verschieben die Veröffentlichung ihres kommenden Albums Whoosh! vom 12. Juni auf den 7. August 2020.



Ian Gillan erklärt:

“Jede Aktion hat eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion…nun, in diesem Fall nicht wirklich; mehr Ursache und Wirkung, wobei das letztere meist größer ist als das erste. Verteilerleitungen (die physischen Verkäufe von CDs, Vinyl, Kassetten (?) etc.) und der Einzelhandel sind geschlossen, bis The Dreaded Lurgy* eine Magenverstimmung bekommt.



Und deshalb, da noch immer so viele von uns es lieben, eine neue Platte in den Händen zu halten, und dem Rat unseres großartigen Labels folgend, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Whoosh! in den August zu verschieben. Während meiner Quarantäne höre ich sehr viel Musik und ich schätze, dies trifft auf viele von uns während dieser beängstigenden Erschütterung unseres Lebens zu. Wir wissen aber auch, dass die Musik eine große Rolle bei unseren Feiern spielen wird, wenn wir wieder zurück ins Licht treten, nicht wahr? Aber die Gesundheit steht an erster Stelle, also muss ich meine Vorfreude darauf, Whoosh! mit euch zu teilen, für eine kleine Weile erst mal wieder zurück in die Kiste packen.

Bleibt gesund und folgt dem Licht… ig“

Whoosh! ist der Nachfolger der weltweiten Chart-Erfolge inFinite (2017) und Now What?! (2013).

Für Whoosh! vereinen Deep Purple zum dritten Mal ihre Kräfte mit Produzent Bob Ezrin. Gemeinsam schrieben und nahmen sie in Nashville die neuen Songs auf und kreierten das bislang vielseitigste Werk ihrer Zusammenarbeit.



Deep Purple lassen sich in ihrem Schaffen nicht eingrenzen, strecken sich in alle Richtungen aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.



„Putting the Deep back into Purple“ wurde im Studio schnell zum inoffiziellen Motto. Bereits mit den ersten Songs war klar: Deep Purple und Bob Ezrin waren auf dem Weg ein neues Album zu schaffen, das die Grenzen der Zeit überschreitet, während sie sich mit ihrem Unmut über die aktuelle Situation der Welt an alle Generationen richten.



Whoosh ist ein onomatopoetisches Wort, das, wenn man es durch das eine Ende eines Radioteleskops betrachtet, die vorübergehende Natur der Menschheit auf der Erde beschreibt, und vom anderen Ende, aus einer näheren Perspektive, die Karriere von Deep Purple illustriert.” – ig



Das Album kann hier vorbestellt werden: https://deeppurple.lnk.to/WhooshPR