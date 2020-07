Deine Cousine – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band: Deine Cousine

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Punk / Rock

Setliste:

Küss Mich Kiez Oder Kinder Aufhören Wenn´s Am Schönsten Ist Unkaputtbar Scheiß Auf Ironie Freund Oder Feind Runaway Girl Attacke Bauchgefühl St. Pauli

Das erste Highlight des noch jungen zweiten Tages des Wacken World Wide. Als zweite Band des Tages überrascht das heutige Line-Up. Eigentlich hätte die Truppe am Samstag ihren Platz im Programm gehabt.

Die Idee eines Konzertes auf einer Hamburger Hafenbarkasse ist nicht neu. Deine Cousine jedoch präsentieren ihre Heimatstadt und knapp eine Dreiviertelstunde ihres Programms dem weltweiten Publikum zum ersten Mal live bei solch einer Tour. Da in diesem Fall ja keine Fans dabei sein können, hat Frontfrau Ina Bredehorn viel Platz, um sich zu präsentieren. Wie sagte meine Kollegin: Madonna Reburn… Lediglich zwei Kameraleute stören ihren Wirkungskreis. Dass sie dabei Spaß hat, merkt man ab dem ersten Moment. Strahlender Sonnenschein, der Hamburger Hafen präsentiert sich ebenso wie Ina von der besten Seite. Obwohl alle leicht bekleidet sind, rinnt der Schweiß in Strömen. Auf der Setliste stehen sowohl neue, als auch alte Songs, die ich 2018 von der Truppe schon im Vorprogramm von Wirtz kennenlernen durfte. Viele Zuschauer werden sie sicherlich als Sängerin bei Udo Lindenberg wiedererkannt haben. Die Texte der Band, alle aus eigener Feder, sind Deutsch, sind aus dem Leben. Mal zu punkigen, mal poppigen Melodien steht eines im Vordergrund: Leben, wie es Spaß macht!

Ich hoffe, die Truppe recht schnell wiederzusehen. Im September sind zwei Konzerte in Hamburg angesetzt. Mal schauen, was geht.