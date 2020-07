Alice Cooper – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band: Alice Cooper

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Schockrock / Rock ’n‘ Roll

Setliste:

School´s Out (Exclusiv aus der Carantaine) Don´t Give Up (Exclusiv aus der Carantaine) Welcome To My Nightmare Go To Hell He´s Back (The Man Behind The Mask) Feed My Frankenstein Ballad Of Dwight Fry Killer / I Love The Dead / Under The Bed Break On Through (To The Other Side) Revolution Foxy Lady My Generation I´m Eighteen Poison

Zugabe: School´s Out

Atmosphäre kommt auf! Bilder vom „lebenden“ Wacken. Doch das Gefühl trügt, zumindest mich.

Gezeigt wird aus der Quarantäne der Megaseller School’s Out sowie Don’t Give Up, ein neuer 2020er Corona-Song. Danach kommt eben jenes Feeling etwas auf. Bilder vom alten, lebenden Wacken. In diesem Fall eine Konserve aus 2013 – und genau deshalb schaue ich schon nicht mehr so genau hin.

Dieses Konzert von der Raise The Dead-Tour ist als Raise The Dead: Live From Wacken als DVD/Blu-ray erhältlich und auf www.magenta-music-360.de seit Langem im Stream zu sehen. Deshalb habe ich es schon gefühlt 100-mal laufen lassen, zumal heute nur die zweite Hälfte des Konzerts gezeigt wird. Die ersten zehn Songs fehlen.

Schade, da habe ich mehr erwartet…