Critical Mess – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band Critical Mess

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Death Metal

Setliste:

Revolution 5 Made Men Machine Made Men

Britta Görtz war im Juni bereits online auf Tour. Das Ganze sogar in doppelter Funktion. Zum einen moderierte Britta mit ihrer Kollegin Suzan den Ablauf des Metal Frenzy Online Festivals inkl. Interviews etc., zum anderen stand Britta mit ihrer Band in Oebisfelde auch auf der Bühne am Freitag, 12.06.2020. Am Samstag gab es dann neben der Moderation noch einen Gastauftritt bei Godslave. Der Bericht zum Onlinefestival und auch zu der Historie von Critical Mess und deren Auftritt gibt es hier zu lesen (Klick).

Eine Besonderheit hatte dieses Onlinefestival noch zum guten Schluss. Zur Abmoderation ernannten sich die beiden Damen Suzan und Britta nach Vorschlägen des Onlinepublikums selbst zu Metal Möhren. Das ist natürlich ein Nick, den man so schnell nicht vergisst und so ist die eine Metal Möhre heute wieder im Stream zu sehen. Übrigens ist Metal Möhre Britta mittlerweile sogar Gesangslehrerin, allerdings nicht das, was man sich darunter normal vorstellt. Britta unterrichtet gutturalen Gesang.

Heute gibt es eine Kostprobe aus dem Proberaum. Wie beim Metal Frenzy gibt es Revolution 5 vom 2019er Album Man Made Machine Made Man zum Start. Der Proberaum ist jedoch recht eng und Britta verschwindet durch die feststehenden Kameras bei den Nahaufnahmen immer wieder aus dem Bild. Es folgt der Titeltrack des 2019er, welcher sauber aus den Boxen knattert. Dann ist es aber schon vorbei mit Critical Mess. Schade eigentlich, es hätte auch etwas mehr sein dürfen von Metal Möhre Britta und ihren Mitstreitern.