Delta Metal Meeting: Erste Bands für die nächste Ausgabe am Sa. 18.04.2020 bestätigt

Bereits bei der zweiten Auflage (nach der erfolgreichen Premiere 2018), konnte das Delta Metal Meeting – Mannheim seine Zuschauerzahl 2019 steigern. Am 18. April 2020 wird die Indoor-Veranstaltung in seine dritte Runde gehen und kann dabei rechtzeitig nach dem Sommer mit den ersten Bandbestätigungen aufwarten: Shakra , Warkings und Neck Cemetery .

Rock Hard, metal.de, RockWorld24.com & Metalbörse präsentieren:

Delta Metal Meeting – Mannheim 2020

Sa. 18.04.2020 – MS Connexion Complex

Einlass 15:00 Uhr – Beginn 16:00 Uhr

Der Vorverkauf startet im November 2019.

Fans haben somit noch genügend Zeit, den Termin in aller Ruhe in ihren Headbang-Kalender einzutragen: Vorverkauf startet im November. Dann geht das erste Ticketkontingent wie gewohnt als Bundel – Hardticket und Festival-Shirt – in den Handel.

Das Festival-Konzept, das sowohl auf musikalische Vielseitigkeit und Überschaubarkeit, als auch auf familiäre Atmosphäre mit erweitertem Fan-Angebot setzt, präsentiert auch nächstes Jahr wieder eine intensive Mischung aus erlesenen Bands, Metalbörse und Szene-Treff.

Aktuelle NEWS demnächst auf www.deltametalmeeting.de

