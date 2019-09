Eisbrecher: Aftermovie online, nächstes Volle Kraft Voraus Festival am 12.9.

Über 3.700 Besucher feierten am 07. September friedlich und ausgelassen beim dritten Volle Kraft Voraus Festival in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena.

Neben den Gastgebern Eisbrecher standen And One, Mono Inc., Diary Of Dreams, A Life Divided sowie Heldmaschine auf der Bühne.

Das Aftermovie zum VKV Festival 2019 ist seit einigen Tagen online unter:

Am 12. September 2020 steigt das vierte Volle Kraft Voraus Festival in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Neben Eisbrecher sind bereits drei weitere Bands bestätigt: die Hamburger Gothic Rocker LORD OF THE LOST, die fränkische NDH-Band Maerzfeld, sowie die Nu Metal/NDH-Formation Null Positiv. Zwei weitere Band werden in Kürze bekanntgegeben.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet! Tickets sind ab sofort erhältlich unter:

Kategorie Stehplatz:

Eislandshop (Originalkarten): https://bit.ly/2m9bdD6

Eventim (Fanticket): https://bit.ly/2lKaBns

Kategorie Sitzplatz:

Eventim (Fanticket): https://bit.ly/2lKaBns

UlmTickets (Premium Seats Tix): https://bit.ly/2lMJKHc

sowie bundesweit an allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen!

