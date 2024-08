Demon Head: präsentieren „Draw Down The Sky“, die zweite Single aus dem neuen Album

Demon Head kündigt die Veröffentlichung von Through Holes Shine The Stars auf Svart Records an. Das Album ist der fünfte Longplayer der Band, die letztes Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feierte, und es ist zweifellos ein weiterer Meilenstein auf ihrem unermüdlichen – und sehr eigenen – Weg durch die Wildnis. Es ist eine tiefgründigere, dunklere Klangwelt mit mehr Melodien als zuvor und gleichzeitig deutlich extrovertierter als ihre letzten Veröffentlichungen. Und das alles auf die scheinbar mühelose, seltsam eingängige und einzigartige Weise, durch die Demon Head bekannt geworden sind.

Die zweite Single Draw Down The Sky erinnert etwas an Mercyful Fate, mit einem leichten Prog-Einschlag. Ausgestattet sowohl mit Jim Slade am Saxophon (!) als auch mit einem Gitarrenduell zwischen den Nielsen-Brüdern und Anders M Jørgensen (Scimitar, Slaegt), ist Draw Down The Sky ein Highlight aus dem kommenden Album Through Holes Shine The Stars.

Seht euch hier das Video zu Draw Down The Sky an:

Bassist Mikkel Fuglsang reflektiert über den kreativen Sprung zwischen dem neuen Material und den vorherigen Werken: „Unsere ersten vier Platten können als Pfeiler gesehen werden, die eine Struktur bilden, um das neue Level zu erreichen, das dieses Album zweifelsohne für uns ist.“

Die acht Songs wurden in mehreren intensiven Sessions von 2019 bis 2022 gemeinsam geschrieben und von Oktober 2022 bis März 2023 in den eigenen Studios in Kopenhagen und an der Westküste Irlands aufgenommen. Gitarrist, Sänger und Multiinstrumentalist und Produzent Birk Gjerlufsen Nielsen erläutert den Prozess: „Dieser lange und sorgfältige Prozess hat es uns ermöglicht, eine Balance zwischen struktureller Präzision und künstlerischer Erweiterung, melodischer Einfachheit und kompositorischer Tiefe zu finden. Es fühlt sich so an, als hätten wir alle Möglichkeiten in jedem dieser Songs ausgeschöpft, ohne den ursprünglichen Ansatz zu verlassen.“

Wie schon bei früheren Kollaborationen haben Demon Head das Album mit dem legendären Toningenieur und Produzenten Flemming Rasmussen (Metallica, Morbid Angel, Ensiferum, etc.) in den Sweet Silence Studios abgemischt. Sänger und Tontechniker Marcus Ferreira Larsen bemerkt dazu: „Wie jeder wahre Meister hat Flemming einen direkten und knallharten, transparenten Mix erstellt, der nur noch besser macht, was in den Kompositionen und der Performance bereits vermittelt wird. Mit seiner Hilfe haben wir alles in die musikalische Landschaft eingefügt, was wir durch unsere eigenen Aufnahmen geschaffen haben.“

Mit einer Spielzeit von 47 Minuten ist dies Demon Heads bisher längstes Werk. Birk Gjerlufsen Nielsen kommentiert einen der Songs: „The Chalice beginnt mit einer disharmonischen Hymne, die auf unglaubliche Weise die Qualitäten des verstorbenen Scott Walker mit The Final Countdown von Europe verbindet. Es ist eine gute Einführung dafür, wie Marcus und ich eng zusammengearbeitet haben, um unsere Stimmen gegenseitig zu komplimentieren. Es ist konsequent, dass wir auf der ganzen Platte zusammen singen. Zwischen uns beiden gibt es ein Gleichgewicht aus gleichen Teilen rauem Charme und melodischer Verzweiflung“. Birk Gjerlufsen Nielsen fährt fort: „Songs wie Our Winged Mother und Every Flatworm bewegen sich mühelos durch schwere Riffs, Holzbläserarrangements und vom Band manipulierte Sounds.“

„Birks exzellent ausgeführter – und offen gesagt wilder – Gesang ist demütig, aber niederschmetternd in seiner Emotion, und diese Stimme nimmt auf dieser Platte endlich einen vorderen Platz ein“, sagt Marcus Ferreira Larsen.

Auch lyrisch ist Through Holes Shine The Stars ein Sprung nach vorne, denn die Texte sind sowohl direkter als auch poetischer, sie lesen sich wie Kurzgeschichten, sind aber mit einem Twist versehen, der keinen Zweifel an der Bedeutung lässt, die sie für die Sänger und die Band haben. Es scheint, als könnten sie alle morgen, in der fernen Zukunft oder in der Vergangenheit stattfinden. Die Fäden, die sich aus den Geschichten ergeben, verweben sich durch Momente der Explosion, Momente der Trauer, existenzielle Verzweiflung und schwache, aber unerbittliche Hoffnung.

Den Abschluss des Albums bilden die beiden langen Stücke Frost und This Vessel Is Willing. Birk Gjerlufsen Nielsen: „Frost ist eine vielschichtige Erkundung bekannter Songstrukturen. Es ist fast eine Huldigung an die rhythmische Musik, die uns über die Jahre hinweg inspiriert hat. Es gipfelt in einem epischen Doppelgitarrensolo zwischen Anders M. Jørgensen (Slaegt, Scimitar) und – bei dieser seltenen Gelegenheit – mir. This Vessel Is Willing ist eine Art Epilog, wenn du so willst. Die Komposition ist zum Teil eine Improvisation, zum Teil eine neu arrangierte Collage aus einer ausufernden und spätabendlichen Session, die wir mit Adam CCsquele von Slaegt (und tausend anderen Projekten) am Schlagzeug hatten. Ein Freund von uns, Jim Slade, kam an der Bassklarinette dazu und mein Bruder Thor nahm eine verstimmte Gitarre in die Hand und spielte sie mit einem Bogen. Ich nahm das Ganze mit nach Irland und ergänzte das Ganze mit verschiedenen Bandmanipulationstechniken und Holzbläserarrangements. Marcus‚ Gesang ist pure prophetische Verzweiflung, und ich glaube, man kann hören, wie sehr es ihm körperlich wehgetan hat, sich so extrem anzustrengen.“

Dieser unheilvolle Schlussteil macht deutlich, dass die musikalische Erkundung, die Demon Head seit ihren Anfängen betrieben haben, noch nicht vorbei ist, sondern dass eine neue Ära begonnen hat. Sänger und Texter Marcus Ferreira fasst den kollektiven Antrieb hinter der Arbeit an dieser Platte zusammen: „Diese acht neuen Songs sind wie ein Prisma der Verzweiflung, durch das wir versuchen, einen Zustand der Grenzenlosigkeit zu vermitteln, in dem sich Momente schwacher Hoffnung mit Ausbrüchen surrealer und spielerischer Absurdität abwechseln, und das alles vor dem Hintergrund einer Verzweiflung, die so leer ist wie der Nachthimmel, durch den diese Sterne leuchten.“

Demon Heads fünftes Album Through Holes Shine The Stars wird am 20. September 2024 auf schwarzem und limitiertem transviolettem und blau/türkisem Vinyl sowie auf CD und C-Cassette veröffentlicht. Der Vorverkauf hat am 16. August im Svart Records Webstore weltweit begonnen.

Demon Head (DK/IE/SE) – Burning Arrows Tour

26.09 Montpellier, FR – Secret Place

27.09 Barcelona, ES – Sala Upload

28.09 Auzas, FR – L’Homme Sauvage Festival

29.09 Paris, FR – Le Klub

30.09 London, UK – New Cross Inn

01.10 Brussels, BE – La Brasserie de la Source

02.10 Dresden, DE – Chemiefabrik

03.10 Drachten, NL – Iduna

04.10 Aarhus, DK – HeadQuarters

05.10 Stockholm, SWE – Geronimo’s FGT

06.10 Copenhagen, DK – Pumpehuset: Through Holes Shine The Stars Release-Show w/ Spiracle & Scimitar

